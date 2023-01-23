Совративший несовершеннолетнюю красотку британский принц Эндрю подал в суд на свою жертву

В связи со скандалом принц Эндрю попал в опалу в Букингемском дворце. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации секс-вечеринок и совращении несовершеннолетних, продолжается. В секс-скандале оказались замешаны известные и высокопоставленные американцы и англичане. Среди участников роковых вечеринок на личном острове Эпштейна - принц Эндрю, Билл Клинтон, Дональд Трамп и многие другие. Помогала в организации празднеств, которые частенько заканчивались оргиями, близкая подруга миллиардера, дочь британского медиамагната Гислейн Максвелл.

О том, что творилось на этих закрытых вечеринках, рассказала одна из жертв, Вирджиния Джуффре. Она описала, как трижды вступала в половую связь с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Герцог Йоркский в свою очередь отрицал это и подал в суд, обвинив Вирджинию в клевете. В итоге в суде была заключена сделка, по которой Эндрю выплатил Джуффре компенсацию, при этом не признавая вины.

Миллиардер Джеффри Эпштейн в помещении суда, 2008 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи со скандалом принц Эндрю попал в опалу в Букингемском дворце, ему запретили участвовать в публичных мероприятиях, лишили ряда званий и титула Его Королевское Высочество. После смерти Елизаветы II герцог Йоркский решил продолжить борьбу за свое честное имя.

Сейчас 62-летний принц Эндрю готовится к новому судебному разбирательству в США. Теперь герцог будет настаивать на том, что никогда не встречался с Вирджинией Джуффре, а их совместная фотография, сделанная в 2001 году в квартире Максвелл, - подделка.

На новый иск принца Эндрю вдохновили новые показания Гислейн Максвелл, которая утверждает, что не помнит, чтобы герцог и Джуффре встречались. А также «ни на секунде не сомневается», что фото ненастоящее.

- Оригинала этой фотографии не было. Я видела только последующие копии. По мнению некоторых экспертов, этот снимок похож на фотошоп. Я не помню, чтобы это снимали в моем доме, - призналась Гислейн в интервью Джереми Кайла, которое она дала после приговора.

«На принца Эндрю оказали давление, чтобы он урегулировал это дело и не омрачал Платиновый юбилей Королевы, и заплатил высокую цену как в личном, так и в профессиональном плане, - утверждает источник The Sun. - Король счастлив, что он занимается этим вопросом. Как глава государства, он не может поддержать его публично, но Эндрю все еще его брат, и он хочет для него самого лучшего».

Помимо этого, у герцога Йорского появилась внушительная подушка безопасности - около 10 млн фунтов - после того, как он и его бывшая жена Сара Фергюсон продали свое швейцарское шале год назад. Также Елизавета II оставила своему любимому сыну наследство в «несколько миллионов», которое Эндрю, видимо, будет использовать для того, чтобы обелить свое имя.

Однако у герцога Йоркского могут возникнуть проблемы: судебно-медицинские эксперты, изучившие фотографию, утверждают, что снимок реальный. Да и юристы сомневаются в успехе иска.

«Он должен быть благодарен, что не в тюрьме», - отмечают собеседники английских таблоидов.