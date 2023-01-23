Захват спутников Илона Маска и покушение в Донецке: главное из интервью Дмитрия Рогозина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал подробности об обстреле гостиницы в Донецке, когда он получил ранения в ногу, уточнив, что на данный момент чувствует себя нормально и уже до конца января этого года собирается вернуться на Донбасс.

«Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность», - приводит его слова РИА Новости.

Рогозин заявил, что к его покушению могут иметь отношение западные спецслужбы. Он также отметил, что спутниковые снимки помогают точно установить гаубицу, из которой было совершено нападение, пообещав уничтожить нападавших.

«Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», - сказал глава спецотряда военных советников «Царские волки».

Как сообщил Рогозин, бойца Донецкой народной республики захватили в виде трофеев абонентские терминалы системы Starlink Илона Маска, которыми пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он также назвал первый и второй армейские корпуса ДНР и ЛНР одними из самых боеспособных соединений в зоне спецоперации, указав на то, что эти части сражаются уже почти девять лет.

Напомним, в конце декабря прошлого года Рогозина доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону с ранением позвоночника, которое он получил после удара украинских военных по гостинице в Донецке.