Турецкий рай для «новых русских беженцев» превратился в чистилище: нажившись, турки массово изгоняют россиян из страны

Жилищные проблемы в Турции не коснулись разве что котиков. А вот для русских эта страна домом так и не стала. Фото: Алена МАРТЫНОВА

"Новые русские турки" всё: тысячам наших переселенцев, которые уже было пригрелись под турецким солнцем, вновь предстоит дальняя дорожка. С конца декабря туристический вид на жительство, по которому большинство приезжих получало право оставаться в стране от полугода до двух лет, россиянам не дают. Халява закончилась, гюле-гюле ("до свиданья" по турецки. - Ред.)!

РУССКИЕ "ГРИНГО" ДОСТАЛИ МЕСТНЫХ

С прошлого года средиземное побережье Турции превратилось в один большой Геленджик: повсюду русская речь, в ресторанах - меню на русском, на базарах - кричащие вывески "Ахренеть как дешева". Но валу гостей рады далеко не все.

- Мой парень работает в Гёче (так здесь называют миграционную службу. - Ред.), так у него в отделе с осени уволились восемь человек из 20, - разоткровенничалась официантка в кафе Аланьи, которая узнала во мне свою по российским сигаретам с ментолом - здесь это большая редкость. - Зарплаты низкие, по 10 тысяч лир (около 40 тысяч рублей. - Ред.), а из-за приезжих сутками приходится пропадать на работе. Денег хватает только на аренду квартиры. Поэтому мелкие чиновники идут в сферу обслуживания: в ресторанах и отелях хотя бы чаевые дают.

Самый популярный у русских город Аланья превратился в наш Геленджик. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С одной стороны, русские в местную экономику вваливают мешок денег, а Турция - страна далеко не богатая даже по сравнению с Россией. Но в то же время, с наплывом "гринго" ценник на жильё подскочил в 10 раз: квартиры, которые раньше сдавали за 100 баксов, теперь разлетаются и за 1000. Для местных это настоящая катастрофа: из съемного жилья их порой выпинывают ради богатых приезжих. Квалифицированные кадры со скромными зарплатами - врачи, учителя - вынуждены переезжать подальше от чужаков и заоблачных цен.

Местные живут просто: устраивают пикники на лужайках, пока наши люди тусуются по кафе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А кроме того, Турция превратилась в одну большую стройку: застраивают любой свободный клочок земли, жилые комплексы и отели возводят бешеными темпами. А в той же Аланье - самом популярном курортном городе и самой теплой точке на карте страны - ради элитного жилья на первой линии сносят совсем еще не старые дома, где проживают местные. Турки злятся, ругают власти, а на носу вообще-то выборы: 14 мая народу предстоит голосовать за президента. Вот бюрократический аппарат и зашевелился.

Неказистые турецкие дома теперь сносят ради элитных ЖК для богатых приезжих. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ОБОБРАТЬ НА ПРОЩАНЬЕ

"Час икс" пробил 26 декабря: в этот день по Телеграм-каналам вихрем разнеслась новость о массовых отказах россиянам в ВНЖ. Мол, начали действовать новые правила подачи документов, выполнить которые фактически невозможно. Например, требуют справку о доходах с работы с апостилем - специальным штампом, который делает документ из России международным. Так, апостиль на свидетельство о рождении ставят органы ЗАГС. А вот ведомства, которое апостилировало бы 2-НДФЛ, попросту не существует.

- Туристический ВНЖ много лет был привлекательной турецкой фишкой: заключаешь долгосрочный договор аренды на полгода, на год - и на этом основании на тот же срок остаёшься в стране. Потом и договор, и ВНЖ можно было продлить, - объяснила мне адвокат Ирина, в офисе которой теперь с утра до ночи толпятся неудавшиеся эмигранты. - Но эти беззаботные времена в прошлом. Турки всегда рады новым кошелькам, но не такой ценой. Россияне ведь едут фактически в четыре-пять городов из всей страны: Аланья, Анталия, Стамбул, Анкара... А "целина" остается неосвоенной.

ЖК для иностранцев возводят с инфраструктурой: бассейном, тренажерным залом и другими "плюшками". Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сначала, по словам юриста, власти закрывали для приезжих отдельные районы и даже целые города - первым "пал" Стамбул, где отказались давать ВНЖ по аренде. А теперь новые правила шагают по всей стране.

- Самое любопытное, что никакого закона на самом деле нет: только негласное указание "разворачивать" туристов. На самом деле, не только русских, просто их большинство, - уточнила адвокат. - И вот представьте: человек долго и муторно собирает документы для ВНЖ, тратит деньги на перевод справок, медицинскую страховку, услуги помощников, налоги (да, в Турции за ВНЖ приходится платить в казну около 2500 рублей с человека. - Ред)... Даже по минимальным расценкам набегает 30-40 тысяч рублей с каждого. Плюс расходы на аренду - самая маленькая квартирка от 700 долларов в месяц (ок. 50 тысяч рублей). А ему приходит отказ: таких сейчас 90%. И покинуть страну нужно в течение 10 дней.

Скучать по России в Турции дорого: любимая россиянами копеечная лапша здесь обойдется в 220 рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Почему же местные чиновники до сих пор продолжают принимать документы у россиян, если всё равно одним махом выносят отказ - вопрос, скорее, риторический. Адвокат мне только подмигнула: доят, мол, нашего брата, доят... Кстати, по закону выезжать из Турции до решения по ВНЖ нельзя, а его люди ждут месяцами. И на границе потом - сюрприз! - еще и штраф получают за незаконное пребывание в стране. Вот вам и хваленое турецкое гостеприимство.

ПАСПОРТ ЗА 30 МИЛЛИОНОВ

Так что же остается горе-релокантам, получившим предписание покинуть Турцию? Вариантов немного: кинуться назад в объятия Родины или же скитаться дальше по свету. Можно, конечно, попытаться оспорить отказ, но счет за адвокатов и судебные издержки выйдет на несколько тысяч долларов, а успеха никто не гарантирует.

- Я собрал внушительную папку документов, открыл счет в местном государственном банке, положил на него приличную сумму - вот, пожалуйста, бабки есть, бабки не проблема. Был уверен, что проскочу, но прямо перед Новым годом получил отказ, - пожаловался мне предприниматель Сергей из Москвы. - Пришлось срочно покупать квартиру. Теперь буду пытаться получить ВНЖ уже не как турист, а как собственник.

Местные берутся за любую работу - например, такую. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К слову, за прошлый год, согласно официальной статистике, россияне скупили на турецких берегах рекордное количество недвижимости - более 14 тысяч объектов: это больше чем за предыдущие три года, вместе взятые. Чтобы оформить ВНЖ, жилье должно быть дороже 75 тысяч долларов (около 5,2 млн рублей). А гражданство по инвестициям в недвижимость обойдется уже в 400 тысяч баксов или 27,5 млн рублей.

Однако, и тут есть сюрпризы. Например, наш народ скупил квартиры в Махмутларе - самом "русском" районе Аланьи, который несколько месяцев назад официально закрылся для оформления вида на жительство. Вот такая подстава: квартира есть, а жить в ней легально все равно нельзя (разве что 90 дней в полгода - это безвизовые дни).

На базарах повсюду русские вывески, авторы которых упражняются в красноречии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я уехала вместе с взрослым сыном - продала квартиру в России, купила тут жилье. И что вы думаете: ВНЖ дали мне одной, сыну отказали, - поделилась со мной женщина в очереди в Гёч. - Пришлось срочно занимать денег по всем друзьям-знакомым, влезать в долги, чтобы приобрести ему здесь самую дешевую халупу. Как только оформим документы, буду пытаться её продать.

"ПУТИН И ЭРДОГАН СГОВОРИЛИСЬ"

Выселение русских из Турции - сейчас тема №1 на местных кухнях и в Телеграм-чатах. И все диванные эксперты сходятся в одном: мол, Путин и Эрдоган сговорились, чтобы вернуть беглецов на землю Отчизны. Якобы турецкий лидер за свой реверанс выторгует какие-то бонусы, а люди - всего лишь разменная монета.

Несостоявшиеся эмигранты массово возвращаются в Россию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Ха-ха! Насмешили, ей богу своей конспирологией, - прыснула в ответ на эту байку та самая официантка, прикуривая уже третью сигаретку с ментолом - ранним утром в кафешках народу немного. - Мой парень - вы же помните, он из Гёч? - сказал, что так турки намерены стимулировать продажи недвижимости и заработать максимум на этой ситуации. Они ведь не дураки, хитрый народ: зачем им десятки тысяч арендованных квартир, когда можно получить сотни и даже тысячи проданных, плюс собирать с этого налоги? У нас по соседству дом на 50 квартир возвели за пять месяцев, и это с полной отделкой. А что рамы от стены отходят, так это уже проблемы хозяев. Хорошо, я тут по рабочей визе, меня весь этот геморрой не касается. Море, солнце, не то, что мой серый Питер. Ой, а можно еще одну с ментолом? Так что-то тоска по Родине защемила...

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