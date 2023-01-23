В России поймали агента украинских спецслужб по кличке Алехандро

Сотрудники ФСБ России поймали в на территории Северо-Кавказского федерального округа очередного агента украинских спецслужб, который за вознаграждение собирался совершить теракт.

«Предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планирован по заданию украинских спецслужб», - комментируют кадры задержания в ФСБ России.

В ведомстве отмечают, что в ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора. Под давлением улик преступник дал признательные показания о своих противоправных намерениях.

«Я был агентом украинских спецслужб с позывным Алехандро, должен был приехать в СКФО, где совершить теракт в отношении сотрудников полиции», - заявил задержанный.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «приготовление к теракту».