Страховщики просят разрешить ремонт по ОСАГО бэушными запчастями

Страховые компании регулярно просят разрешить им использовать при восстановлении машин по ОСАГО б/у запчасти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страховые компании регулярно просят разрешить им использовать при восстановлении машин по ОСАГО б/у запчасти. Жалуются на дефицит деталей и их удорожание. Дескать, денег на восстановительный ремонт уже не хватает. Против выступает Банк России, хотя есть ощущение, что не так твердо, как раньше. Не поддерживают такое предложение и многие эксперты.

Мнение Максима Кадакова, главного редактора старейшего автомобильного журнала «За рулем»:

- Многих запчастей действительно сейчас не найти, другие – безумно дорогие, все это зависит от региона, модели, марки и т. д. И поэтому страховые в союзе с СТО, с которыми у них заключен договор, не в состоянии обеспечить ремонт некоторых машин – и это объективная вещь.

Считаю, что ремонт «поношенными» запчастями при определенных условиях допустим. Но при трех условиях. Клиент должен быть согласен на ремонт неновыми деталями, и страховая должна гарантировать, что он будет проведен качественно.

И третье — нельзя разрешать страховым компаниям учитывать при составлении справочников восстановительного ремонта стоимость бэушных запчастей. Сейчас они имеют право учитывать стоимость аналоговых деталей при отсутствии оригинальных. Это уже «мутная вода» – они по многим направлениям считают по стоимости аналогов, которая гораздо ниже. И когда страховая высчитывает денежную компенсацию вместо ремонта, она уже существенно меньше из-за «микса» оригинала и аналогов.

Если же страховщики начнут учитывать еще и стоимость бэушных запчастей, то выплачивать автомобилистам, которые не захотят такого «восстановления», будут вообще копейки.

Поэтому такой возможности страховым давать нельзя. Иначе ОСАГО превратится в полнейшую профанацию, и еще больше автомобилистов откажется от покупки полиса.