Герой России Алмаз Сафин: «Съездил в Сирию, как же мне не защитить свою страну»

Старшина Алмаз Сафин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ненависть затмевает рассудок», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

БИЛСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

Старшина Алмаз САФИН

16 января Владимир Путин присвоил Героя России десантнику Алмазу Сафину. Герой России Алмаз Сафин ценой своей жизни сорвал попытку наступления ВСУ на город Кременной.

Подробности боя есть в донесении от 14 января 2023 года: «Старшина Алмаз Минигалеевич Сафин участвовал в специальной военной операции с 30 сентября. Парашютно-десантный взвод разведывательной роты 237-го десантно-штурмового полка 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии под командованием старшины Сафина в составе батальона принял на себя страшный удар: противник бросил все резервы, чтобы отбить у десантников Кременной. Сафин первым отдал команду на открытие огня и сам уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Эту атаку удалось отбить, но противник начал методично обстреливать из минометов позиции взвода. Старшина Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но не оставив позиций продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь.

Противник еще не раз пытался выбить десантников с позиций, но каждый раз встречал ожесточенное сопротивление. В результате ВСУ потеряли на этом участке: танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих. А когда к Сафину подошло подкрепления из состава 3-го десантно-штурмового батальона полка, то украинских националистов десантники отбросили еще дальше на исходные рубежи. Старшина Алмаз Сафин скончался от полученных ранений после боя, выполнив поставленную боевую задачу до конца. Его героические и решительные действия в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством личным составом позволили не допустить прорыва подготовленных и оснащенных, численно превосходящих подразделений вооруженных сил Украины, которым был нанесен значительный урон».

КСТАТИ

Как стало известно KP.RU, старшина Алмаз Сафин был профессиональным военнослужащим. Служил по контракту в Минобороны России больше восьми лет, участвовал в операции в Сирии. Родом из села Раевский Альшеевского района Башкортостана, где его всегда будут помнить близкие и родные.

ПАМЯТЬ

Родная тетя Алмаза Сафина Зиля Чупова: «У него есть старший брат Динислам, старшая сестра Динара, Алмаз – младший в семье. После окончания военной службы, на пенсии он хотел вернуться и жить в Башкортостане, говорил, что душа тянет на родные места. Его старшему сыну 15 лет, дочерям – 10 и 6 лет. Мама ездила к ним в гости в Новосибирск. И сам Алмаз пару раз в год приезжал в отпуск в Башкортостан. Со всеми родными встречался, очень открытый, добрый, общительный человек. Сейчас такие люди встречаются редко. В прошлом году Алмаз с детьми приехал в отпуск.

Перед матерью не стал говорить, а нам, как бы в шутку, сказал: «Я уезжаю на Украину». Мы, конечно, пытались его отговорить, ведь у него семья, трое детей.

Нет, он был уверен, что должен так поступить: «Съездил в Сирию, как же мне не защитить свою страну». Хотя, как отец троих детей, мог бы и получить отсрочку. Но он уехал.

«Я военный, это моя жизнь, моя профессия, все хорошо, у меня есть ангел-хранитель, папа меня видит. Папа хотел, чтобы я был мужественным. Тогда кто защитит вас здесь, девочек? Я туда поеду, никто из вас не узнает», – сказал он».

Сослуживец Алмаза Вадим Рамазанов: «Служил в Новосибирском высшем военном командном училище, там его весь институт знает. Настоящий мужчина, человек слова. Меня взял служить в свою роту. Его характер, его дух были такими, что он, несмотря ни на что, выполнял поставленную задачу. И нас учил быть такими. Этот человек – мой учитель, мой наставник. Сыграл важную роль в моем становлении, закалил мой характер, научил выполнять жизненные задачи».

Лейтенант Чермен Шавлохов

ПЛЕНИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Лейтенант Чермен ШАВЛОХОВ

«Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова охранял движение российской техники и подразделений на марше. Следуя по маршруту, российские военнослужащие заметили передвижение диверсионной группы противника. Чермен принял решение - скрытно подобравшись к позициям националистов, нанести внезапный удар. Заняв выгодные позиции, взвод Шавлохова открыл прицельный огонь по украинским боевикам. Понеся серьезные потери в живой силе, оставшиеся в живых националисты сложили оружие и сдались в плен. В ходе допроса боевики выдали местоположение своих артиллерийских позиций. В ходе разведки беспилотным летательным аппаратом в районе, указанном пленными националистами, были обнаружены позиции вражеской артиллерии. По обнаруженным позициям был нанесен авиаудар, в результате которого 4 самоходные артиллерийские установки, 8 автомобилей и свыше 20 националистов. Слаженные действия взвода под командованием лейтенанта Чермена Шавлохова позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских войск и ликвидировать большое количество личного состава и техники противника».

Старший лейтенант Роман Тимофеев

ЗАГНАЛ ВРАГА НА МИННОЕ ПОЛЕ

Старший лейтенант Роман ТИМОФЕЕВ

«Старший лейтенант Роман Тимофеев, выполняя задачи в составе группы инженерных подразделений сорвал наступление украинских боевиков на одном из танкоопасных направлений при обороне одного из населенных пунктов. Находясь на передовой позиции Роман обнаружил выдвижение противника в направлении оборонительных позиций российских подразделений. Взвод инженерных заграждений под грамотным руководством Романа Тимофеева несмотря на численное превосходство националистов и начавшийся артиллерийский обстрел навязал бой противнику и выполнил боевую задачу по установке инженерных заграждений, тем самым сорвал стремительное наступление противника. Грамотно руководя подчиненными, Роман вместе с взводом уничтожил 3 вражеских танка и БМП, а также 10 националистов. По итогам боя группа противника понесла серьезные потери и бежала с поля боя».

Рядовой Аюр Папаев

СБИТЫЙ ДРОН УКАЗАЛ НА ВРАГА

Рядовой Аюр ПАПАЕВ

«Рядовой Аюр Папаев выполнял боевую задачу по охране и обороне огневой позиции артиллерийского подразделения в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой. В ходе наблюдения в заданном секторе Аюр обнаружил приближающийся к огневой позиции неизвестный беспилотный летательный аппарат коптерного типа, о чем незамедлительно доложил командованию.

Удостоверившись, что российских беспилотных летательных аппаратов в заданном секторе нет, рядовой Папаев прицельным огнем сбил вражеский урон, который упал в прилегающей к позициям наших артиллеристов лесополосе. После проведения поисковых мероприятий, упавший беспилотник был обнаружен. В ходе осмотра дрона были обнаружены карты памяти, по которым были идентифицированы позиции противника. После подтверждения данных средствами воздушной разведки по позициям боевиков был нанесен артиллерийский удар. Профессионализм рядового Папаева позволил выявить скрытые позиции боевиков и поразить их до начала наступления».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

В армии России грядут масштабные изменения (подробнее)