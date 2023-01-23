В искусстве стало больше миллионеров

Оперная певица Хибла Герзмава и вокалист Алексей Кулагин на церемонии награждения лауреатов первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В этом конкурсе много было впервые.

Во-первых, вместе с вокалистами состязались и концертмейстеры. Организатор и автор идеи конкурса Хибла Герзмава как никто понимает, насколько важна и трудна эта профессия. Хибла Леварсовна - вокалист, будни которого и концертные выступления не мыслимы без концертмейстера. Много лет с Герзмава на одной сцене выступает бессменная Екатерина Ганелина. Да к тому же, по первому образованию оперная дива - пианистка.

Оперная певица Хибла Герзмава. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Во-вторых, впервые победители получили удивительные призы и солидные суммы. В воскресенье в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко прошел гала-концерт победителей конкурса. Представьте, призы лауреатам вручали полтора часа! Их было огромное количество.

Специальный приз приготовил режиссер Андрей Кончаловский. Андрей Сергеевич прибыл в театр прямо со съемок и сообщил, что после опять отправится туда же. Извинившись за свой повседневный внешний вид, Кончаловский заметил, как важно сейчас, когда во всем мире пытаются отменить русское искусство, культуру и память, сохранять все это. Конкурс Хиблы Герзмавы - лучший для этого способ, подчеркнул режиссер.

Андрей Кончаловский. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

А какие еще были призы? Лучшие вокалисты (вместе с концертмейстером) получили право записать диск на фирме «Мелодия», дебютировать в различных партиях на самых разных сценах России, среди которых Большой театр, Театр Станиславского и Немировича-Данченко, театр «Геликон-опера», Приморская сцена Мариинского театра, зал Чайковского. Кроме того, победители получили право стать участниками телепередачи «Нескучная классика» Сати Спиваковой.

Обладателем Гран-при, а также суммы в 2, 5 млн. руб. стал бас Алексей Кулагин (Россия). Первую премию и 1,5 млн руб. получили баритон Вячеслав Васильев и сопрано Ольга Маслова. Бас Глеб Перязев (Россия) и Бас Ливей Хоу (Китай) удостоены второй премии и суммы в 1 млн. руб. Третью премию и 800 тыс. руб. получили сопрано Екатерина Савинкова (Россия) и сопрано Мария Лупарева (Россия).

Среди концертмейстеров лучшим стал Василий Попов (Россия). Он получил первую премию и 400 тыс.руб. Обладатель второй премии - Марк Ваза (Россия). Его приз 300 тыс. руб. Елена Вардазарян (Армения) заняла третье место и получила 200 тыс. руб.

На гала-концерте вокалисты вместе с концертмейстерами исполнили романсы Сергея Рахманинова. Во втором отделении в сопровождении оркестра Академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко прозвучали арии из опер.

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