Правительство разработало новую программу кредитования для турбизнеса

Правительство разработало новую программу кредитования для туристического бизнеса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство разработало новую программу кредитования для туристического бизнеса. Кредит со ставкой 5% можно будет оформить на срок до пяти лет. Размер кредита может составлять до 50 млн.рублей. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у Михаила Мишустина в понедельник.

Чернышенко также подвел итоги зимнего туристического сезона. В новогодние каникулы в России отдохнули более 12 млн. человек. Это на 10-15% больше, чем за тот же период годом ранее. Помимо Москвы, Петербурга, Казани турпоток вырос и на других направлениях. Так, на горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи и Сахалинской области, в Шерегеше в этом году в общей сложности отдохнули более 3 млн. россиян (на 10% больше, чем было в прошлом году). Число поездок железнодорожным транспортом выросло на 20%, самолетами - на 11%. В новогодние праздники были организованы путешествия в столицу и в другие регионы для участников СВО.

Как рассказал Чернышенко, в этом году вырастет финансирование президентской программы «Больше, чем путешествие» для участников платформы «Россия - страна возможностей» и российского общества «Знание». На нее будет выделено 3 млрд.руб (в 2022 году финансирование составило 2 млрд. руб.). Воспользоваться ей смогут более 70 тыс. человек.

Чернышенко также сообщил, что в этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мероприятий нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это будет касаться и новых территорий.

Чернышенко напомнил, что в прошлом году в 18 регионах был запущен пилотный проект по развитию школьного туризма. Он включает культурно-познавательные проекты. Участниками программы в прошлом году стали более 100 тысяч детей. На программу было выделено 0,5 млрд.руб.

- Особое внимание следует и дальше уделять детскому отдыху, делать его более доступным для ребят, в том числе из новых российских субъектов, - отметил Мишустин.