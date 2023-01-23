Пойдет ли Владимир Путин на новый срок? В Кремле дали ответ

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

В понедельник, 23 января, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему…

… - Элла Памфилова, глава Центризбиркома, сообщила, что в ЦИК уже началась подготовка к будущей президентской избирательной кампании, которая пройдет весной 2024 года. Элла Александровна сказала, что ведется работа по подготовке технической базы - цифровой, методологической, плюс - кадровая работа, организационная. Знают ли об этом в Кремле? Как относятся к этой информации? Дмитрий Сергеевич, и какая подготовка ведется непосредственно в Администрации Президента в этом направлении?

- Об этом знают, - сказал Песков, - это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции.

- То есть, - продолжил я, - в Кремле, в Администрации Президента тоже ведется такая работа?

- Еще пока рано, еще не началась кампания (избирательная. -А.Г.)

В Кремле очень много текущих дел.

Вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня.

- И, попутно, - еще такое заявление было от Сергея Степашина – соратника президента, который говорил о том, что именно Владимир Владимирович должен идти на следующий президентский срок. Знает ли об этом Владимир Путин? Как он к этому относится? Как относятся к этому в Кремле? Потому что времени уже не так много.

Вот такой был мой следующий вопрос.

Пресс-секретарь ответил очень кратко:

- Это я без комментариев оставлю…

Затем в разговор вступили другие журналисты:

- В продолжение вопроса коллеги из «Комсомолки», который спрашивал про начало президентской кампании. Правильно ли мы поняли ваш ответ, что Владимир Владимирович ещё не принял решение - будет ли он баллотироваться на очередной срок?

- Президент никаких заявлений на этот счёт не делал, - заключил пресс-секретарь. - Пока, я ещё раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного графика президента.