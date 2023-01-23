Аномальное потепление идет в Россию - от Черного моря до Сибири

Фото: Иван МАКЕЕВ

До вечны вроде бы еще далеко - а синоптики уже предвещают резкое и аномальное потепление! Причем во множестве регионов России, от Черного моря до Балтики и Арктики и от Поволжья до Урала и Сибири.

В Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях, Пермском крае во второй половине этой недели погода будет на 8 - 12 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам, с удивлением констатировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Впечатляющие аномалии! - признает метеоролог.

На юге страны аномалии не такие фантастические, температура зашкалит за климатические нормы на 6 - 9 градусов. Но надо учитывать, что нормы для каждого региона свои. И если в Екатеринбурге про всех «впечатляющих аномалиях» будет -3…-7 градусов, то на Черном море - почти весенняя теплынь. В Туапсе побиты три температурных рекорда подряд для этих чисел января, в выходные зимнее солнце прогрело воздух до +15,7 градуса, рассказали в Московском метеобюро. Рекорд и в Красной Поляне, +15,4 градуса. А ближайшие дни на побережье Краснодарского края удивительно тепло: в Сочи до +16, в Анапе и Геленджике +13.

На Кольском полуострове температура тоже на 6 - 8 градусов выше нормы. Но там нормы заполярные, так что на градусниках -1..-6. И Санкт-Петербурге необычайно тепло - со скидкой на обычную погоду Северной столицы. В среду и четверг там обещают +4 градуса и дождь.

Январскую весну в Россию несут атлантические циклоны, объясняет Роман Вильфанд. Однако до Дальнего Востока они не дотягиваются - и там трещит лютая стужа, виноват в которой морозный антициклон с центром над Якутией. На Камчатке и в Бурятии в понедельник зафиксированы -45 градусов, в Забайкальском крае -46, в Приморье крае -42 градуса, в Амурской области -47, а в Якутии даже -54. Так что и здесь впечатляющие аномалии, только с обратным знаком: морозы на 10 - 15, а местами и на 18 градусов крепче, чем обычно в этих числах января.