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Экономика23 января 2023 11:25

Российские банки придумали замену Apple Pay: опасно ли это и как будет работать

Три российских банка планируют раздать клиентам специальные стикеры для оплаты на кассе
Евгений БЕЛЯКОВ
Евгений БЕЛЯКОВ
Наш бизнес не пропадет. Придумает, как обойти любые санкции.

Наш бизнес не пропадет. Придумает, как обойти любые санкции.

Фото: Shutterstock

Наш бизнес не пропадет. Придумает, как обойти любые санкции. На днях сразу несколько крупных банков заявили о том, что начинают раздавать клиентам специальные стикеры. Их можно будет привязать к банковскому счету, наклеить на телефон и расплачиваться на кассе. Получается некая физическая замена Apple Pay. Суммы до 1000 рублей проводятся сразу. А если больше, нужно ввести пин-код. Зато, как и раньше, можно выходить из дома за покупками с одним айфоном.

На самом деле инновация выглядит немного странной и бессмысленной. Во-первых, те, кому было лень таскать с собой кошелек, давно все придумали и без банков. Клали бесконтактную банковскую карту под чехол своего айфона. И расплачивались как обычно, прикладывая телефон к терминалу. Такой доморощенный Apple Pay.

Во-вторых, в большинстве крупных магазинов уже действует прием оплаты по QR-коду. Крупные банки уже перепрошили собственные терминалы. Можно открыть мобильное приложение банка, отсканировать QR-код и заплатить нужную сумму. Да, чуть дольше, чем просто при оплате картой. Но если заранее открыть приложение, стоя в очереди на кассе, все тоже довольно быстро. Тем более что в этом случае пин-код вводить не требуется.

Но, как говорится, чем больше возможностей, тем лучше. Возможно, кому-то из клиентов стикеры покажутся удобнее. Тем более что банки планируют раздавать их бесплатно. Главное – стикер не терять. Хотя, впрочем, эта рекомендация относится к любым денежным носителям.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А вдруг мои деньги украдут?

Страшилка о том, что в общественном транспорте орудуют мошенники, которые прислоняются ко всем пассажирам в надежде нащупать кошелек с банковскими картами внутри, ходит уже несколько лет. Суть обмана якобы в том, что преступник берет с собой терминал оплаты, вводит на нем сумму в 999 рублей (она не требует ввода пин-кода) и пытается подобраться поближе к вашей карте, чтобы списать эти деньги.

В теории такое действительно возможно. Мы в «Комсомолке» давным-давно даже проводили технический эксперимент. Но на практике таких случаев в последние годы не зафиксировано. Да и эксперты сомневаются, что это имеет какой-либо смысл для мошенников. Возможно, кто-то в самом начале и пробовал, но потом понял, что слишком много сложностей для таких небольших сумм.

1. Терминал для оплаты могут получить только предприниматели. А для этого они открывают расчетный счет в каком-нибудь банке. И предоставляют туда свои данные. Если несанкционированная оплата произойдет, «клиент» тут же сможет пожаловаться в свой банк. Так что не пройдет и дня, как счет мошенников будет заблокирован.

2. У большинства клиентов подключены смс-уведомления. В том же метро или автобусах все ездят с телефонами в руках. Оповещение об операции приходит мгновенно. То есть, мошенника можно поймать с поличным на следующей же станции.

3. Чтобы снять деньги, терминал нужно держать на расстоянии не более 2-3 см от карты. Более того, если в кошельке находятся несколько карт, сигналы от них будут перебивать друг друга. Терминал запутается и выдаст надпись «Поднесите только одну карту».

4. И наконец, чтобы получить оплату по карте, на терминале нужно ввести сумму и нажать зеленую кнопку. Если прошла минута и оплаты не произошло, терминал автоматически отменяет операцию. И все нужно вводить заново. В условиях транспортного часа пик или где-нибудь в очереди делать эти манипуляции не очень-то удобно.

В общем, не беспокойтесь насчет бесконтактных платежей. Заворачивать карту в фольгу нет смысла, лучше берегите ее от посторонних людей. И смартфон, кстати, тоже. Если мошенники украдут у вас и карту, и телефон, считайте, что отдали им ключи от своего банковского счета и карт-бланш на совершение любых операций. В этом неприятном случае нужно срочно сообщить в банк, чтобы карту заблокировали. А чтобы ограничить потери, установите лимиты. Это можно сделать в мобильном приложении практически любого банка.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ