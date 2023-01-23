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Здоровье23 января 2023 12:04

Российским аптекам грозит дефицит около 90 лекарств: Минздрав уже принимает меры

Комиссия Минздрава определила список потенциально дефицитных лекарств
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Комиссия Минздрава определила список потенциально дефицитных лекарств

Комиссия Минздрава определила список потенциально дефицитных лекарств

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перечень лекарств, дефицит которых может случиться в 2023-м году, насчитывает 86 позиции. Сюда вошли препараты против онкологических и онкогематологических заболеваний, болезни Паркинсона и иммунодефицита, а также ряд вакцин, например, для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, инактивированная вакцина против гриппа. В отношении 36 препаратов межведомственная комиссия Минздрава уже выдала заключение о возможности их ускоренной регистрации, еще для десяти могут разрешить продажу в иностранной упаковке. В качестве профилактики сложности с доступностью лекарств, каким-то препаратам могут дать временную регистрацию до получения официальной.

Интересно, что длинный перечень лекарств, нехватка которых может стать ощутимой, включает и такие вполне тривиальные препараты, как жаропонижающее, травяные сборы, йод.

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