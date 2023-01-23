Минобороны России заявило об освобождении Краснополья

Генерал-лейтенант отметил, что на Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

На прошедшем брифинге Минобороны официальный представитель ведомства Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих и один автомобиль, на Красно-Лиманском до 70, на Запорожском до 30, на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики, где ликвидировали свыше 60 украинских националистов и наемников.

Генерал-лейтенант отметил, что на Днепровском направлении высокоточным оружием наземного базирования нанесено поражение временному пункту дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

«В результате удара на вскрытой огневой позиции уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» вместе с экипажем и два автомобиля», - уточнил Конашенков.

В это время нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки было нанесено поражение: четырем радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, двум гаубицам «Мста-Б» и Д-30, РЗСО «Град», 63-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике ВСУ в 97-ми районах.

Силами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотника и 14 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Фото: Росгвардия

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Артиллерийские подразделения Росгвардии за неделю поразили 7 наблюдательных и 2 опорных пункта, уничтожили 3 ангара с военной техникой противника. При артиллерийской поддержке Росгвардии проведено более 50 разведывательных и 100 специальных мероприятий.

Фото: Росгвардия

В ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей выявили 15 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Из незаконного оборота изъяты гранатометы, противотанковый ракетный комплекс NLAW, гранаты, взрывчатка, разное стрелковое оружие и патроны.

Фото: Росгвардия

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

376 - самолетов.

203 - вертолета.

2934 - беспилотных летательных аппарата.

401 - зенитный ракетный комплекс.

7607 - танков и других боевых бронированных машин.

987 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3893 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8153 - единицы специальной военной автомобильной техники.