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В мире23 января 2023 12:10

Неизвестный устроил расстрел в танцевальной студии во время празднования Китайского Нового года

Жертвами стали 10 человек, еще десять человек получили ранения
Арина СУВОРОВА
Жертвами стрельбы на праздновании Нового года по Лунному календарю в Калифорнии стали 10 человек.

Жертвами стрельбы на праздновании Нового года по Лунному календарю в Калифорнии стали 10 человек.

Фото: REUTERS

Трагедией закончилось празднование Китайского нового года в американском городе Монтерей-Парк, что рядом с Лос-Анджелесом. Неизвестный в черной куртке, шапке и очках устроил стрельбу в танцевальной студии Star Ballroom, его жертвами стали 10 человек, еще 10 получили ранения, пишет LA Times.

После этого стрелок зашел в соседнюю студию Lai Lai, видимо, с намерением убить еще двух человек. Но там его разоружили двое мужчин и преступнику ничего не оставалось сделать, как ретироваться.

Полицейские, которые оперативно прибыли на место теракта, не успели остановить преступника.

Стрельба произошла недалеко от того места, где в субботу собрались десятки тысяч людей на празднование китайского нового года - крупнейшее мероприятие для этого района.

Позднее подозреваемого нашли мертвым в белом фургоне в городе Торренс в 50 милях от места происшествия. Офицеры, которые выехали на задержание, подходя к авто, услышали звук выстрела. При стрелке обнаружили полуавтоматический штурмовой пистолет. Полиция уже установила личность стрелка. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. Он добавил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением мотивов преступника.

Заблокированный белый минивэн, за рулем которого находился предполагаемый убийца.

Заблокированный белый минивэн, за рулем которого находился предполагаемый убийца.

Фото: REUTERS

Полиция уже установила личность стрелка. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран.

Полиция уже установила личность стрелка. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран.

Фото: REUTERS

- У нас все еще есть вопросы, а именно: каков был мотив этого стрелка? Было ли у него психическое заболевание? Был ли он насильником в семье? Как он получил это оружие, и было ли это законным путем? На эти вопросы нужно будет ответить в будущем, — заявила член палаты представителей США Джуди Чу в ходе пресс-конференции.

Президент США Джо Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Монтерей-Парке. Он также подчеркнул, что власти «пока не знают о мотиве этого бессмысленного нападения и продолжают искать ответы на вопросы» об обстоятельствах случившегося.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ