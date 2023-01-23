Неизвестный устроил расстрел в танцевальной студии во время празднования Китайского Нового года

Жертвами стрельбы на праздновании Нового года по Лунному календарю в Калифорнии стали 10 человек. Фото: REUTERS

Трагедией закончилось празднование Китайского нового года в американском городе Монтерей-Парк, что рядом с Лос-Анджелесом. Неизвестный в черной куртке, шапке и очках устроил стрельбу в танцевальной студии Star Ballroom, его жертвами стали 10 человек, еще 10 получили ранения, пишет LA Times.

После этого стрелок зашел в соседнюю студию Lai Lai, видимо, с намерением убить еще двух человек. Но там его разоружили двое мужчин и преступнику ничего не оставалось сделать, как ретироваться.

Полицейские, которые оперативно прибыли на место теракта, не успели остановить преступника.

Стрельба произошла недалеко от того места, где в субботу собрались десятки тысяч людей на празднование китайского нового года - крупнейшее мероприятие для этого района.

Позднее подозреваемого нашли мертвым в белом фургоне в городе Торренс в 50 милях от места происшествия. Офицеры, которые выехали на задержание, подходя к авто, услышали звук выстрела. При стрелке обнаружили полуавтоматический штурмовой пистолет. Полиция уже установила личность стрелка. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. Он добавил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением мотивов преступника.

Заблокированный белый минивэн, за рулем которого находился предполагаемый убийца. Фото: REUTERS

Полиция уже установила личность стрелка. Им оказался 72-летний Ху Кан Тран. Фото: REUTERS

- У нас все еще есть вопросы, а именно: каков был мотив этого стрелка? Было ли у него психическое заболевание? Был ли он насильником в семье? Как он получил это оружие, и было ли это законным путем? На эти вопросы нужно будет ответить в будущем, — заявила член палаты представителей США Джуди Чу в ходе пресс-конференции.

Президент США Джо Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Монтерей-Парке. Он также подчеркнул, что власти «пока не знают о мотиве этого бессмысленного нападения и продолжают искать ответы на вопросы» об обстоятельствах случившегося.