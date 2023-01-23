Акцент на России: Как «Норникель» выстраивает новую инвестиционную политику

Фото: Пресс-служба Норникеля

Бывали хуже времена, но не было бодрей. Примерно так можно определить нынешний период российской экономики, вынужденной выживать под гнетом жестких западных санкций. Практически весь прошедший 2022 год бизнес, с одной стороны, адаптировался к новым условиями – ценовым, логистическим, партнерским и т.д. С другой, реальность определила очевидную цель – необходимо развивать внутренний рынок и отношения с дружественными странами. «Норникель» как одна из самых крупных компаний России уже идет намеченным курсом, отказываясь от экспансий на другие рынки по некоторым стартапам, в том числе на Западе.

- Сейчас идет процесс разрушения правил, - подчеркнул в интервью глава компании Владимир Потанин. - Мы вступили в такой период, когда просто надо научиться терпеть и с этими сложностями жить, работая над тем, чтобы их преодолевать. При этом мы должны в хорошей форме, как страна, как отдельно взятая компания, чтобы добраться до того берега, на котором потом мы будем строить новые правила взаимоотношений со всеми другими странами и между собой.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

За прошедший год логистические цепочки, сложности в расчетах и замедление и усложнение всех этих процессов привели к значительному росту оборотного капитала «Норильского никеля».

К слову, чистый оборотный капитал компании обычно держался ниже уровня $1 млрд, по итогам 2021 года составил $1,27 млрд, а за первое полугодие 2022 года вырос до $3,8 млрд за счет роста запасов металлопродукции, материалов и запчастей, а также значительного подорожания рубля. Все мы прекрасно помним скачки доллара (выше 100 рублей) весной прошлого года.

- Сейчас компании приходится отодвигать многие проекты, что вызвано необходимостью в перепроектировании, в поисках нового оборудования из-за отказа западных клиентов его поставлять, - рассказал Потанин. - Мы, естественно, находим выходы из этой ситуации: логистические цепочки перестраиваем на более дружественные страны, в частности, Марокко, Турцию, другие арабские страны, Китай, прежде всего. На жизнедеятельности компании, на её выживаемости это не сказывается впрямую, но, конечно, ограничивает её возможности, в том числе и финансовые, в том числе по освоению тех рынков традиционных, на которых она была – удерживать их сложнее, а новые завоевывать дорого. Этим всем приходится заниматься.

Важно отметить, что процесс импортозамещения идет. Уже в октябре прошлого года пресс-служба «Норникеля» сообщала о новых логистических схемах и альтернативных каналах поставки запчастей.

- При этом, важной задачей на среднесрочную перспективу является поиск новых поставщиков высокопроизводительного горного оборудования для замены действующего парка, - говорил тогда производственный директор Сергей Степанов. - Уже в ближайшее время планируем начать тестировать новое горное оборудование, полученное от производителей из дружественных стран.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

Глава «Норникеля» отметил, что сейчас происходит перенастройка инвестиционной политики. Еще больший акцент ставится на России, идет поиск новых возможностей в дружественных юрисдикциях.

- Вся парадигма нашего бизнеса, который был всё-таки больше завязан на вовлеченность в международные цепочки создания продукта, технологий, сейчас переориентируется на внутреннюю историю с попыткой вовлечь в это дружественные страны, партнеров, фирмы, - пояснил Владимир Потанин.

При этом, по мнению главы компании, отечественных ресурсов достаточно. Однако для того чтобы их развивать, нужна осознанная, целенаправленная, государственная поддержка определенных отраслей и определенных проектов. Нынешний мейнстрим - укрепление внутреннего инвестиционного климата.

- Обязательно нужно привлекать партнеров из дружественных стран, - уверен Владимир Потанин. - Хотя бы потому, что все разработки, которые мы сделаем сами, будут оторваны от международных цепочек создания интеллектуальной собственности, технологий. У нас, конечно, народ талантливый, но мы не можем изобрести всё, тем более не можем всё внедрить. Наша экономика достаточно устойчива, но рынок небольшой, поэтому нам обязательно нужно осваивать рынки дружественных стран для того, чтобы с ними обмениваться, обкатывать наши разработки и делать их более монетизируемыми, более коммерчески целесообразными.

О СВОИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Развивать и внедрять свои технологии – одно из важнейших условий бизнеса. Уход с российского рынка западных компаний в прямом смысле стал толчком для «прокачки» собственных компетенций.

- «Норильский никель» и весь промышленный район развивается, будет развиваться, программу роста мы как стратегию не отменяли, - рассказал Владимир Потанин. - Тепла в Норильском промышленном районе производится достаточно, даже с избытком, но нам нужно именно электричество. В свое время мы хотели заменить турбины ТЭЦ на такие, которые производят больше электричества, меньше пара. Но наши тогда еще партнеры американские и немецкие нам отказали. Сейчас мы нашли выход. «Норникель» обсуждает совместно с Росатомом строительство миниАЭС в Норильске. Эти установки за горизонтом 2030 года обеспечат бОльшую долю производства электроэнергии по отношению к тепловой энергии.

Для справки поясним. Атомные станции малой мощности (АСММ) Росатом разрабатывает для удаленных районов с неразвитой сетевой инфраструктурой, где нецелесообразно строительство крупных электростанций или логистика не позволяет завозить топливо. Первые АСММ будут работать на базе реакторной установки РИТМ-200Н электрической мощностью 55 МВт. Такие успешно используются на ледоколах типа «Арктика». Пилотный проект должен быть введен в строй в 2030 году в Усть-Янском районе Якутии, где из-за климата сложно организовать подвоз топлива, но требуется электроэнергия для освоения месторождений цветных металлов и других полезных ископаемых. Кроме того, у Росатома уже есть единственная в мире работающая плавучая атомная электростанция малой мощности (ПАТЭС) с двумя реакторами КЛТ-40С общей мощностью 70 мегаватт. Она размещена на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» и пришвартована в порту Певек на Чукотке. Плавучие АЭС предназначены для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей. Они работают полностью автономно: дают электроэнергию и тепло и хранят отработанное ядерное топливо, оставляя минимальный углеродный след. По данным Росатома, современные проекты на базе реакторов серии РИТМ имеют высокий уровень безопасности за счет многоуровневых систем защиты, которые предотвращают возможность аварии и исключают выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Более того, они позволяют снизить выбросы вредных веществ в атмосферу вследствие замещения действующих источников генерации.

А вот еще один пример разработки «своего родного». Он касается сферы программного обеспечения, в которой наша страна тоже зависима от западных технологий.

- Мы, вся страна, пошли по хорошему пути, образуем консорциум единообразных заказчиков, которые выступают якорными инвесторами, якорными заказчиками такого рода продукта, - раскрыл подробности Владимир Потанин. - Координируется работа специалистами из «Северстали». Мы вместе занимаемся созданием нового программного продукта, который сразу бы делался не для одной конкретной компании, а чтобы он мог быть транслирован по всей отрасли и даже на межотраслевом уровне, что делается уже, в свою очередь, через IT-компании, которые могут быть и будут интеграторами такого рода систем, и продвижение здесь вполне очевидно. И все же наш рынок недостаточно ёмкий для того, чтобы окупить все эти разработки. Кроме того, мы же знаем, что современные IT-технологии предусматривают обмен информацией: чем больше ты получаешь информации от своих внедрений, тем лучше совершенствуешь свои собственные алгоритмы. Поэтому здесь важно не только продать свои разработки, но и получить обратную связь, чтобы их дальше усовершенствовать. Нужны международные союзники, новые рынки.

СПРАВКА «КП»

«Норильский никель» - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.