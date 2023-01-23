Попавший в больницу Валерий Афанасьев сообщил печальные новости

Актер Валерий Афанасьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 января был госпитализирован в Боткинскую больницу с подозрением на разрыв связок коленного сустава один из ведущих артистов Государственного академического Малого театра Валерий Афанасьев.

Травма у 73-летнего актёра случилась в субботу во время спектакля «Горячее сердце», в первом акте. Пришлось опускать занавес. Его коллеги доиграли спектакль уже без него. Афанасьева отправили в больницу. Сейчас Валерий Алексеевич находится в стационаре, и ещё неизвестен точный диагноз. KP.RU позвонил ему узнать, что же с ним случилось.

- Вчера была премьера спектакля «Горячее сердце». У меня небольшая роль. Произошла травма на сцене. По моей оплошности. Надо быть внимательней и аккуратней. Слишком много энергии, оступился и неудачно сел на ногу. Травма в колене. Я не доиграл до конца спектакль, закрыли занавес. Партнеры выручили, довели спектакль до конца без меня, - рассказал нам Валерий Афанасьев. - Сейчас мне делают разные обследования, МРТ. Врачи еще не установили, надорвана ли у меня связка или это полный разрыв. Специалисты вокруг хорошие, как и условия, в которых я нахожусь.

- У вас в репертуаре почти полтора десятка названий. Как театр теперь обойдется без вас?

- Не пугайте меня, мне и так грустно. Это же Малый театр! У всех артистов большой репертуар. Надеюсь театр справится. Действительно, у меня было 14 названий. Но не везде большие роли, где-то есть замены…

- Как вы себя чувствуете сейчас?

- Пока лежу с ортезом на ноге, хожу на костылях, сгибать ногу больно… Ну что делать? Может быть, сперва буду выходить на сцену с палочкой...

Театральная карьера Валерия Афанасьева началась в 1970 году. Он играл на сцене Театра им. Гоголя, Московского театра на Юго-Западе, Электротеатра «Станиславский». С 2017 года - в труппе Малого театра, где занят в постановках «Царь Борис», «На всякого мудреца довольно простоты», «Женитьба», «Горе от ума», «Идиот», «Варвары», «Женитьба Фигаро», «Горячее сердце»…

В его фильмографии более двухсот работ в кино, среди которых сериалы «Редакция», «Гражданин начальник», «Русские амазонки», «Нити судьбы», «Благие намерения», «Ивановы-Ивановы», «Склифосовский», «Идентификация», «Предпоследняя инстанция».