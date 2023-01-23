В России предложили отдать контроль за питанием школьников родителям

Мамы и папы смогут контролировать, что едят их дети в школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Госдумы предлагают подключить родителей к контролю над школьным питанием. Об этом объявила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. Не все дети довольны тем, как их кормят в школах, а родители регулярно обсуждают проблемы с питанием своих отпрысков в чатах. Вопрос этот ни один год пытаются решить общественные организации. Теперь депутаты вышли с предложением - проверять силами родителей и кухни, и поставщиков.

Если инициатива будет подкреплена на законодательном уровне, мамы и папы выйдут в рейды по школьным столовым и складам продуктов.

- Было бы правильно родительскому контролю видеть не только блюда на столе, но и посмотреть в общепите у производителя, кто поставляет продукт, какого он качества, что это за предприятие, есть ли у него для этого санитарные условия, - пояснила Ольга Казакова в интервью одному из агентств.

Как будет оформляться отчет родителей о проделанной работе и как найти критерии оценки безопасности и полезности пищи, которые бы устроили всех, пока не сообщается. Однако уже сейчас родители вполне могут давать с собой в школу ребенку ту еду, которую сами считают наиболее подходящей и здоровой. Согласно Роспотребнадзору, это не будет нарушением санитарных правил.