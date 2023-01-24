Пойти в IT, деньжат найти: в каких отраслях сильнее всего растут зарплаты и кому проще всего найти работу

Зарплаты в IT повышаются второй год подряд, но рост замедляется. Фото: Shutterstock

Только не надо бросаться в нас мышками и ругаться на языке JavaScript. Но нам в очередной раз приходится констатировать: именно айтишник – самая перспективная и денежная профессия. Еще в шоколаде строители. Такие выводы озвучили аналитики исследовательского центра SuperJob, изучив данные по столичному рынку труда за 2022 год.

Пробежимся по цифрам. Зарплаты в IT повышаются второй год подряд. Но рост замедляется: если в 2021 году доходы разработчиков с тестировщиками выросли на почти на 24%, то в 2022 - на 15%. На втором месте по темпу прироста зарплат по итогам 2022 года — строительная отрасль, на третьем - промышленная сфера (подробнее в рубрике «Только цифры»).

За прошлый год сильнее всего выросло число вакансий в строительстве, а также сферах продаж и закупок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эксперты прогнозируют, что эти тенденции сохранятся и в 2023 году.

- Высокая потребность в IT-специалистах никуда не уйдет, - считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Во всем мире наблюдается дефицит таких кадров. Поэтому и зарплаты в этой сфере высокие. Не исключено, что они и дальше будут расти в нашей стране, учитывая курс на импортозамещение и разработку своего программного обеспечения. В строительстве тоже есть повод для роста оплаты труда. Последние три года сфера остро нуждается в рабочих специальностях, которые раньше закрывали мигранты. Но из-за пандемии многие уехали и не вернулись. Объемы строительства в России высокие, а своих специалистов не хватает. Все это приводит к дефициту кадров, и у нас с 2020 года растет заплата в строительной сфере.

Что касается промышленности, то здесь зарплаты растут (и продолжат расти) из-за курса на импортозамещение. Кроме того, сейчас большой спрос на рабочие специальности в военно-промышленном секторе.

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Что касается страны в целом, то за прошлый год сильнее всего выросло число вакансий в строительстве, а также сферах продаж и закупок (см. «Только цифры»). А вот в банковской и страховой сферах число вакансий сильно рухнуло.

- Здесь тоже все объяснимо и предсказуемо, - комментирует Александр Сафонов. - Часть банков прекратила деятельность из-за санкций. Плюс некоторые услуги из-за введенных ограничений оказались невозможны. Например, инвестиционные. Сократился объем выдаваемых кредитов и ипотеки. Стало меньше вкладов из-за падения доходов населения. Следовательно, не требуется большое количество операторов. Но самое главное - прогрессирует автоматизация процесса. Искусственный интеллект замещает рабочие места. Это в значительной мере касается и страхования. Брокеры и агенты нужны только в особых случаях. Большинство страховых услуг можно получить, не выходя из дома.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые высокие средние зарплаты в Москве в 2022 году

Специальность, средняя зарплата в январе 2023 года, руб и средняя зарплата в феврале 2022 года, руб Рост

Программист Java 305 000 250 000 + 22%

Системный аналитик 230 000 220 000 + 4,5%

Разработчик Oracle 220 000 185 000 + 19%

Прораб 165 000 140 000 + 17,8%

Системный администратор 157 000 135 000 + 16,3%

Сметчик 120 000 110 000 + 9%

Инженер – проектировщик 120 000 110 000 + 9%

Инженер-геодезист 117 000 95 000 + 23%

Архитектор 110 000 100 000 + 10%

В каких сферах быстрее всего росли доходы в Москве

Информационные технологии +15%

Строительство +12,5%

Промышленность и производство +11,6%

Кадры +10,9%

Логистика +10,2%

Банковское дело +9,9%

Маркетинг, реклама, PR +8,7%

Как менялись предложения по вакансиям в стране

Строительство, проектирование +20%

Продажи +15%

Закупки, снабжение +8%

Транспорт, логистика +5%

Маркетинг, реклама, PR +3%

Промышленность и производство -4%

Медицина, фармацевтика -10%

Бухгалтерия, финансы -16%

Туризм, общественное питание -20%

Консалтинг -33%

Юриспруденция -35%

Наука, образование -40%

Кадры -40%

Банки -51%

Страхование -80%

По данным исследования SuperJob в январе 2023 года.