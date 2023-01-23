Участница шоу «Новые пацанки» выкрала гитару за 60 тысяч ради любимого. На нее завели уголовное дело

Это будет третья судимость 20-летней Дианы Янголенко

Яркая сибирячка Диана Янголенко, похожая то ли на актрису Дарью Мороз, то ли на Полину Ауг, пришла в шоу «Новые пацанки» («Пятница!»), чтобы, во-первых, заявить о себе, а, во-вторых, начать новую жизнь. Без девиантных фокусов, баловства запрещенными веществами и прочей асоциальщины. Однако, как известно, шоу — особенно раскрученный названным каналом формат псевдореалити — это всего лишь шоу. Едва ли участие в проекте может изменить взрослого человека. Зрителю показали персонажа, собрали трафик и пошли дальше.

Так было и в этот раз. Несмотря на взаимодействие с «новыми пацанками» и мудрые советы редакторов, психологов и специалистов школы этикета, какой была Диана, такой и осталась (хотя в «Новых пацанках» с пафосом было заявлено, что «она отправилась домой совсем другой»). Вернувшись в Норильск, 20-летняя девушка, имеющая две судимости, почти сразу же опять загремела на скамью подсудимых.

Как это часто бывает в жизни, виной всему — любовь. Янголенко очень хотела порадовать парня, который ей нравится. Но не имела возможности. Так и решилась на преступление, наверняка задаваясь вопросом Родиона Раскольникова про тварь и право нарушить закон. Все случилось на вечеринке лучших друзей, где Диана танцевала и оттягивалась в компании задорных сверстников. А когда вечер вышел на пиковую фазу эйфории и катарсиса, Диана умыкнула из квартиры хозяина (19-летнего парня из норильского района Кайеркан) дорогую электрогитару. Дело молодое, как говорится. В тот вечер после парочки «медляков», размотавших сердце в хлам, она наверняка думала о любимом, которого нет рядом. Но которого так хотелось осчастливить. Вот и решилась на кражу. Сложно представить, как Диане удалось незаметно вынести из квартиры такую довольно крупную и, как оказалось, дорогую вещь (60 тысяч рублей). Видимо, все уже устали танцевать и не обращали внимания на такие мелочи, как отсутствие крупных предметов в квартире.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Обнаружив недостачу, хозяин вечеринки пошел в полицию. Довольно быстро гитару удалось найти и вернуть. А вот Янголенко ждет третья судимость (часть 2 статьи 158 УК РФ предполагает до пять лет лишения свободы). Реальная пацанка...