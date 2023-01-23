Не больше двух питомцев в руки: россияне просят запретить содержать много животных в доме

Большинство опрошенных уверены, что число домашних любимцев в семье нужно регламентировать законом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Обнинске в квартире обнаружили 100 кошек. Хозяйка питомцев жила отдельно и в квартиру приходила только, чтобы покормить любимцев, а соседи сходили с ума от ужасного запаха. Этот случай так возмутил россиян, что они предложили регламентировать число любимцев в доме законом. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 42% россиян полагают, что в доме или квартире должно проживать не больше 1-2 любимцев. Когда животных больше – хозяевам сложно с ними справляться, и от шума и запаха уже могут страдать соседи, отмечают респонденты.

«Мне думается, можно иметь не более двух животных - тогда и вы сможете за ними ухаживать должным образом, и соседям не будете мешать запахами, лаем, мяуканьем и т.д.», - говорит участница опроса.

«Ограничения по количеству проживающих в квартире домашних животных, конечно же, должны быть, однозначно», - кивает другой.

28% опрошенных предлагают ввести более мягкие ограничения. Рассчитывать количество питомцев, исходя из размеров жилья. В большой квартиру или доме, соответственно, может быть больше, а в небольших студия – меньше.

«Для животных, как и для людей, должны быть нормативы площади. И животных надо содержать только согласно нормам. Иначе это уже будет жестокое обращение», - рассуждает участник исследования.

А вот четверть россиян считают, что дело не в количестве питомцев, а в ответственности хозяев. Если они могут ухаживать за большим количеством любимцев, поддерживать чистоту и порядок, воспитывать подопечных, то никто не будет испытывать дискомфорта от соседства, к примеру, с пятью собаками или кошками.

«Количество животных вторично. Главное, какие хозяева. У моей соседки три кошки и крупная лохматая собака. Не мешают никому ничем», - рассказывает респондентка.

1% опрошенных и вовсе уверены, что никакие ограничения не нужны, чем животных в доме больше – тем лучше. И людям веселее, и питомцы любимы. Сейчас приюты переполнены, а если кто-то готов забрать хвостиков к себе – на здоровье, уверены участники опроса.

Оставшиеся 3% заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 12,1 тысячи человек.