Раскрыты планы введения войск Польши в Украину. Варшава сделает это при одном условии

Экс-глава МИД Польши заявил, что страна планировала раздел Украины в начале спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительное дело: как только политики на Западе выходят в отставку, они зачастую начинают делать публичные заявления, по смыслу и содержанию прямо противоположные тому, что звучало из их уст во время пребывания на высоких постах. Иными словами - говорят правду, до поры до времени тщательно скрывавшуюся даже от собственного населения.

Польша в этом плане - не исключение. Там разразился грандиозный скандал после высказываний польского экс-министра иностранных дел, а ныне евродепутата, Радослава Сикорского. В эфире радио ZET он заявил, что правящая в Польше партия «Право и справедливость» (PiS) сразу же после начала специальной военной операции начала строить планы по разделу Украины между соседними странами. Сикорский рассказал, что никто не знал, как может развиваться конфликт. Украина могла быстро проиграть, и тогда Варшава под предлогом защиты «незалежной» ввела бы свои воинские подразделения в пять западноукраинских областей, которые в период между двумя мировыми войнами в ХХ веке входили в состав Польши. Позже в соцсетях он добавил, что был момент колебания в отношении Украины, а «у Орбана (премьер-министра Венгрии. - Ред.) сохраняется до сих пор».

Реакция польского правительства на эти признания оказалась сходна с кипятком, брызнувшим из прохудившейся трубы. Премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал от экс-главы МИД взвешивать свои слова. «Я жду опровержения этих позорных заявлений», - бушевал Моравецкий. Хотя мог бы и напрягаться, изображая из Польши европейскую паиньку. Потому что Сикорский в общем-то раскрыл секрет полишинеля. Еще в октябре прошлого года варшавское издание Dziennik Polityczny подробно рассказало о планах PiS, разработанных при непосредственном участии ее лидера Ярослава Качиньского. И о том, как введенная на Западную Украину польская армия возьмет под контроль все находящиеся там стратегические объекты, как польские граждане займут должности в местных органах власти и, наконец, как на этих землях проведут референдум о присоединении к Польше. Что позволило бы Варшаве избежать обвинений в захвате и присвоить себе почетный титул «спасителя украинского народа».

Радослав Сикорский не впервые вызывает в Польше громкие скандалы. Десять лет назад, еще занимая кресло министра иностранных дел, он разговорился в ресторане с коллегами под бутылочку «Выборовой». Но кто-то из недругов организовал прослушку частной беседы и слил ее содержание в прессу. А подвыпивший Сикорский там совершенно непечатно ругал внешнюю политику своей страны, которую между прочим сам и проводил. Достоянием гласности стала, например, такая его фраза: «Это дерьмо, мы перессоримся с немцами и французами, потому что отсасываем у американцев, как последние фраера. Проблема Польши в том, что у нас дешевая национальная гордость и низкая самооценка. Такое вот негритянство».

Грубовато, конечно. Но зато честно!