Тест «КП»: Почему Чебурашку не приняли в пионеры?

В новом фильме, ставшем главным хитом российского проката, Гену сыграл Сергей Гармаш. Фото: Кадр из фильма

Так уж сложились обстоятельства, что главным событием января в российских кинотеатрах стала не вторая часть «Аватара», а вольная экранизация повести Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Из-за сложностей, связанных с юридическими правами на произведения Успенского, авторы не смогли по-человечески назвать героев. Поэтому зрители, успевшие посмотреть «Чебурашку», наблюдали сплошь намеки: крокодил Гена - садовник Геннадий (Сергей Гармаш) с номерами на мопеде «ГЕН», Шапокляк - вредная Римма Марковна (Елена Яковлева) в шляпке, на «Роллс-Ройсе» с номерами «ШПК», крыска Лариска - ее гнусный помощник Илларион (Дмитрий Лысенков) и так далее. Ну хотя бы Чебурашка выступает под своим именем.

Впрочем, прежде чем обсуждать новую картину, давайте подумаем, а хорошо ли мы с вами помним классический советский мультик и положенную в его основу повесть. И пока новый «Чебурашка» бьет все рекорды (на момент публикации фильм собрал более 4,3 миллиарда рублей в прокате и стал самым кассовым в отечественной истории), «КП» предлагает вспомнить всеми любимый мультфильм и литературный первоисточник, после чего ответить на несколько простых вопросов по их содержанию.

КСТАТИ

У американцев тоже есть поющий крокодил

За четыре года до выхода первой повести Успенского, посвященной Гене и его друзьям, американский писатель Бернард Вабер выпустил детскую книгу «Дом на 88-й Восточной улице» (1962). По сюжету семья Примм переезжает в новый дом в Нью-Йорке, где обнаруживает работящего и поющего морского крокодила Лайла. Впоследствии он адаптируется и начинает жить вместе с людьми. Книга имела продолжение, а год назад вышла ее полнометражная экранизация - «Мой домашний крокодил» (по-английски название звучит более музыкально: «Лайл, Лайл, крокодайл»), не уступающая «Чебурашке» в трогательности и обаянии.

А что с продолжением?

Разумеется, произведенный новым «Чебурашкой» фурор поставил перед создателями очевидный вопрос: а продолжение будет? «Да, стоит ждать», - аккуратно обещает режиссер картины Дмитрий Дьяченко. «Планы есть, но конкретики нет», - вторит ему продюсер Алексей Троцюк. А тем временем производитель фильма студия Yellow, Black and White вовсю кует железо, пока горячо. То есть продает «Чебурашку» на экспорт.

- На настоящий момент мы предоставили права на показы «Чебурашки» в Германии, на Кипре и в Израиле, - говорит директор по маркетингу YBW Александр Ильин. - Кроме того, ведем активные переговоры по этому вопросу с Сербией, Болгарией, Италией, Чехией, странами Ближнего Востока и Китаем.