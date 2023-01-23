Госуслуги анонсировали прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов

Айтишников не будут привлекать к срочной службе в армии даже в рамках весеннего призыва Фото: Shutterstock

На Госуслугах стартовал прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Сотрудникам IT-компаний предлагается подать заявки самостоятельно.

Сюрприз в том, что речь идет не об отсрочке от частичной мобилизации, а вообще от службы в армии. Не планируют призывать айтишников этой весной даже на срочную службу в армии.

В Минцифры уточняют, что успеть подать заявления на Госуслугах необходимо с 23 января до 6 февраля включительно. Никакие прежние заявления, поданные в прошлом году не годятся. Тогда есть шанс воспользоваться отсрочкой с 1 апреля, когда начнется весенний призыв.

Ничего сложного в оформлении услуги нет: на Госуслугах необходимо заполнить форму, указать ФИО, дату и место рождения, СНИЛС, место жительства, наименование вуза и дату выпуска, серию и номер диплома, специальность, стаж работы в аккредитованных компаниях, военный комиссариат, в котором призывник стоит на учете.

Если сотруднику IT-компании придет повестка на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат с 1 апреля по 15 июня, чтобы подтвердить свое право на отсрочку. Кроме паспорта, диплома о высшем образовании необходимо иметь подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

В заявлении отмечается, что Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта.