В малых городах Нижегородской области появятся пункты Яндекс Маркет

Фото: Shutterstock

Пункты выдачи заказов Яндекс Маркет теперь можно открыть в городах и поселках Нижегородской области с населением до 50 тысяч жителей. Сервис запустил новый формат точек «Легкий старт». К ним предъявляют меньше требований, соответственно, и вложения в открытие для местных предпринимателей будут намного ниже. Например, не нужно арендовать отдельное помещение. Запустить пункт можно в деревенском магазине. Для старта потребуются минимальный набор техники, стабильный интернет и стол для выдачи заказов. Также разрешается не оформлять помещение по брендбуку, а вывеску и рекламные материалы своим партнерам Яндекс Маркет выдает бесплатно.

Предприниматели, которые решат развивать новое направление, получат новый источник дохода — ПВЗ отчисляют процент с каждого выданного заказа. Удобен формат и покупателям, которые живут в небольших населенных пунктах. Ранее им приходилось заказывать платную доставку или ездить за покупкой в ПВЗ в крупные города.

Кроме Нижегородской области Маркет также начал развивать ПВЗ формата «Легкий старт» в Брянской, Владимирской, Воронежской областях и других регионах. В ближайшее время число таких точек будет не меньше 1000. Всего у Яндекс Маркета более 10 000 пунктов, в том числе партнерских.

Узнать больше о том, как открыть ПВЗ в малых городах и доступных локациях, можно на сайте.