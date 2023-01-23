В Ростовской области пункты выдачи заказов Яндекс Маркет теперь можно открывать в малых городах

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ПВЗ, они же пункты выдачи заказов, Яндекс Маркета в Ростовской области теперь можно открыть в населенном пункте, где проживают менее 50 тысяч жителей. Причем вести бизнес разрешили не только в городах, но и поселках, деревнях. Для партнеров, которые захотят развивать направление, сервис предложил особые условия и формат пунктов под названием «Легкий старт».

Не придется искать отдельное помещение в аренду, чтобы открыть ПВЗ. Нет жестких требований к отделке, например, покраске стен в цвета сервиса. Это требование остается на усмотрение партнера. Вывеску и рекламные материалы Яндекс Маркет выдает бесплатно. Поэтому открыть пункт можно, например, в деревенском магазине. Понадобится только минимальный набор техники, интернет и стол для выдачи заказов.

Нововведение позволит предпринимателям из Ростовской области найти новый источник дохода, а покупателям Маркета — получать заказы еще удобнее. Ранее жители малых населенных пунктов вынуждены были оформлять платную курьерскую доставку либо ездить за заказом в крупные города.

Кроме Ростовской области открыть пункты в малых городах можно в Краснодарском и Ставропольском крае, Башкортостане и других регионах. Сервис планирует довести сеть таких ПВЗ до 1000 точек. Всего же у сервиса по стране более 10 000 пунктов, в том числе партнерские. Узнать о том, в каких населенных пунктах Ростовской области можно открыть ПВЗ, можно на сайте. Там же опубликованы условия сотрудничества.