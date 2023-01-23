Герой спецоперации «Z» младший сержант Силкин принял командование на себя и одержал победу

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются, от малых причин».

ЛИКВИДИРОВАЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ ОДНИМ ЗАЛПОМ

Рядовой Евгений Моргачев

Рядовой Евгений МОРГАЧЕВ Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, силами диверсионно-разведывательной группы предприняли попытку прорыва обороны в зоне ответственности подразделения, в составе которого действовал рядовой Евгений Моргачев, который был недавно призван в рамках частичной мобилизации. Противотанковый расчет под командованием Евгения обнаружил диверсионно-разведывательную группу боевиков, двигавшуюся на автомобиле «пикап», оснащенном пулеметом, в направлении наших позиций. Мгновенно оценив обстановку, Моргачев дал команду экипажу занять выгодную огневую позицию, после чего атаковал наступающих боевиков огнем из противотанкового комплекса. Точным выстрелом Евгения диверсионно-разведывательная группа была уничтожена. Благодаря мужеству и профессионализму рядового Евгения Моргачева, а также слаженной работе экипажа попытка прорыва украинскими националистами оборонительных рубежей российских войск была сорвана».

ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ И ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ

Младший сержант Дмитрий Силкин

Младший сержант Дмитрий СИЛКИН Фото: Минобороны РФ

«Подразделение, в состав которого входил младший сержант Дмитрий Силкин, выполняло боевую задачу по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь на одном из направлений, Дмитрий обнаружил группу боевиков, вооруженных стрелковым оружием. Грамотно расположившись на позициях с учетом условий местности, Дмитрий одним из первых атаковал украинских радикалов. В ходе боя националисты, понеся существенные потери, отступили. Продвигаясь далее российские военнослужащие были атакованы гранатой с вражеского дрона, после чего группа националистов перешла в контрнаступление. От взрыва гранаты Дмитрий получил контузию, а его командир группы и боевые товарищи – осколочные ранения. Оценив обстановку, Силкин, несмотря на полученную контузию, рискуя жизнью, вынес из-под обстрела раненых товарищей в безопасное место и своевременно оказал первую помощь, после чего принял командование на себя продолжил бой с противником. По итогам боя боевики, вновь потеряв большое количество живой силы, покинули территорию поселка. Смелые и решительные действия младшего сержанта Дмитрия Силкина позволили освободить населенный пункт от украинских националистов».