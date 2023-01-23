В хуторах, деревнях и малых городах Кубани начнут появляться пункты Яндекс Маркета

Фото: Shutterstock

Пункты выдачи заказов Яндекс Маркета появятся в населенных пунктах, где проживают менее 50 тысяч жителей. Специально для малых городов и поселков сервис разработал новый формат точек — «Легкий старт».

Предприниматель, который решит стать партнером сервиса, сможет начать сотрудничество с маркетплейсом на упрощенных условиях и с небольшими вложениями. Для открытия нужны буквально стол, компьютер, сканер штрих-кодов, принтер и интернет. Не нужно арендовать отдельное помещение и не обязательно оформлять точку. Вывеску и рекламные материалы выдаст Яндекс Маркет бесплатно. Таким образом открыть ПВЗ можно будет, например, в сельском магазине.

Краснодарский край стал одним из первых регионов в стране, где запускают новый формат. Также такие пункты разрешили открывать в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областях и ряде субъектов.

Ранее покупателям, которые проживают в небольших городах, хуторах и деревнях, приходилось ездить за заказами в крупные населенные пункты. Или оформлять платную курьерскую доставку. Сеть новых ПВЗ расширяет географию для продавцов Маркета, а также позволит предпринимателям в регионе освоить новое бизнес-направление — партнеры получают процент с каждого выданного заказа.

Сервис планирует в ближайшее время запустить в России первые 1000 ПВЗ в малых городах. Всего у Яндекс Маркет порядка 10 000 пунктов по стране, в том числе партнерские. В планах на год — увеличить эту цифру в два раза. Подробнее о сотрудничестве с Маркетом и возможности открытия точки в вашем населенном пункте можно узнать на сайте.