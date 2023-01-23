Катастрофические потери ВСУ привели к новой мобилизации на Украине: людей задерживают на похоронах и избивают на улицах

И вместе с британским экс-премьером Борисом Джонсоном на встрече со студентами Владимир Зеленский решил дать ответ на мучающий всю Украину вопрос о мобилизации. Фото: REUTERS

С каждым днем в Сети все больше видео о том, как на Украине проходит мобилизация, и как сами украинцы пытаются ее избежать. Совсем не редкостью стали ролики мужчин в женских пальто, платках и шапках. И они вовсе не сторонники нетрадиционных ценностей, нет! Тут все как в известной байке про побег Керенского из Зимнего дворца в женской одежде – люди просто пытаются выжить.

Один такой ролик рассказывает, как жена встречает мужа Виталика, принесшего не только продукты, но и воду, чем заслужил особую похвалу. Конечно, после того, как он с гордостью сообщил, что его никто не узнал, и с ним даже никто не поздоровался. Еще бы - узнать такое чудо в шапке поверх платка в каких-то обмотках – практически невозможно. Разве что у всех таких маскировщиков есть одно слабое место – размер обуви. Но в валенках и эта разница не так заметна.

Однако, эти ролики, равно, как и те, на которых потенциальных "захисников Батькивщины" винтят, крутят, догоняют и бьют, вызвал однозначную негативную реакцию в украинском обществе. Словно Зеленскому и его команде было мало негатива в последние дни.

И вместе с британским экс-премьером Борисом Джонсоном на встрече со студентами Владимир Зеленский решил дать ответ на мучающий всю Украину вопрос: беспредел военкоматов (центров территориальной комплектации – ЦТК) – это его команда или их собственное самоуправство. Благо, заранее подготовленная девушка в камуфляже (тот самый "рояль в кустах" – никаких пошлых намеков) задала этот вопрос настолько политически правильно, что можно было и не отвечать – там было и про угрозы агрессии со стороны Белоруссии, и про информационные фейки, и много чего еще.

- Мы можем иметь военную помощь в виде техники и так далее, но если нет личного состава, который управляет этой техникой, то о чем можно говорить? – вопросом на вопрос ответил Зеленский и продолжил. - Задача ставилась военным, чтобы не просто было добавление к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться, потому что это сложно по разным причинам – и ранения, и морально-психологическое состояние должно быть нормальным. Потому это задание, его имеют военные. Это внутренние процессы.

Тем самым он, хотя и извивался, как уже на сковородке, все же признал, что отдал распоряжение о проведении мобилизации, как признал, пусть и смягчив дальше некуда, тот факт, что ВСУ понесли катастрофические потери, которые можно попытаться восполнить только мобилизацией.

Правда, он тут же попытался отвести удар от себя. Дескать, он только объявил о необходимости решить проблему, а что начали творить военные – это уже их собственные "боевые" заслуги и инициативы.

- Ставкой Верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения, далее командующие в своих направлениях должны это делать и делают – строят резервы и так далее, - весьма сумбурно пояснил Зеленский. - Я не могу детально говорить, как проходят те или иные шаги мобилизационных процессов. Они есть, они должны быть, они очень нужны. Действительно, это в целом дефицит.

Украинцы у него, понимаешь, в дефиците!

Если будешь продолжать в том же духе, Вовчик, они у тебя скоро так, вообще, закончатся. Если, конечно, они сами не начнут отстреливаться от тех, кто намерен послать их на фронт.

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