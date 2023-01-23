Михаил Ефремов уже почти 2,5 года находится в местах лишения свободы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов уже почти 2,5 года находится в местах лишения свободы - сначала столичное СИЗО, затем - "звездная" колония в поселке Алексеевка Белгородской области (здесь же тянули срок футболисты Кокорин и Мамаев). Осудили актера на 7,5 лет и, по примерным подсчетам, он должен выйти на свободу в конце 2027 - начале 2028 года. Однако, Михаил Олегович намерен попытать счастья и освободиться на пять лет раньше.

Оказалось, Михаил Ефремов просит заменить тюремный срок принудительными работами: соответствующее ходатайство зарегистрировано 23 января 2023 года в Алексеевском суде Белгородской области. Вот только дата заседания пока не назначена.

Так неужели Михаил Олегович вот-вот выйдет на свободу? И что - прямо улицы будет мести? В предвкушении подробностей мы позвонили адвокату артиста Петру Хархорину. Однако, быстро разочаровались.

- При всем уважении, ничего не скажу, ни единого слова! Всё знаю, но буду молчать - мне запрещено говорить с прессой. Я уже получал за свой длинный язык, - категорично отрезал Хархорин и поспешил распрощаться.

Между тем, о возможной судьбе Михаила Ефремова сайту KP.RU рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин.

- Хочу напомнить, что я не являюсь адвокатом Михаила Ефремова и могу прокомментировать только ситуацию в целом, - сразу предупредил Алешкин. - На самом деле, по ст. 80 УК РФ при отбывании 1/3 назначенного срока осужденный может подать ходатайство о замене тюремного заключения принудительными работами. У Михаила Олеговича на сегодняшний день такая возможность по закону есть. Поэтому никакой сенсации я здесь не вижу - этот сюжет не уникален, так поступают сотни заключенных каждый день. И я считаю, что шансы у Ефремова велики: как известно из СМИ, в колонии он занимался общественной работой, зарекомендовал себя с положительной стороны. Думаю, суд пойдет ему навстречу.

В случае положительного решения, по словам адвоката, Михаил Ефремов продолжит отбывать наказание в региональном УФИЦ (это участок, функционирующий, как исправительный центр. - Ред.), а затем, вероятно, подаст заявление о переводе в Москву. И уже из столичного УФИЦ будет освобождаться окончательно.

- УФИЦ - трудовой центр, в котором люди живут и работают. Они практически расконвоированы, то есть имеют свободное время, с разрешения могут выходить на территорию, пользоваться мобильной связью, компьютером, бытовой техникой, - объяснил Андрей Алешкин. - Можно взять выходной, съездить к родным - по сравнению с колонией, условия достаточно вольготные. И в данном случае, как я предполагаю, главная цель - перевод из УФИЦ Белгородской области в УФИЦ Москвы, где можно будет отбывать дальнейшее наказание, например, работая в театре и отчисляя в казну от 10 до 25% зарплаты. Для меня такая цепочка выглядит логичной и вполне реальной. Театр может заключить договор с УФИЦ, вот и всё.

А дальше, если всё сложится, Михаила Ефремова и вовсе ждут радужные перспективы. Первое время, по прогнозам адвоката, актер должен будет жить в трудовом центре в какой-то общей комнате, ну а через пару-тройку месяцев сможет оформить проживание по месту прописки. Так Михаил Олегович окажется дома и снова будет играть в театре, разве что иногда ему придется ходить отмечаться в УФИЦ.

Однако, есть один существенный нюанс, который может разбить надежды артиста-сидельца.

- Суд непременно будет учитывать позицию потерпевших, а она, как известно, изначально была категоричной и не менялась в процессе, - напомнил Андрей Алешкин. - Однако, я все равно больше склоняюсь к положительному решению. Михаил Олегович может выйти на свободу, и я буду очень удивлен, если этого не произойдет.