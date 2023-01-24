Анекдоты: Скоро создатели Википедии соберут всю информацию о человечестве и улетят обратно…

Фраза «Да ты знаешь, на кого наехал, козел?! Да я сын прокурора!» так и не смогла отпугнуть медведя.

* * *

Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу. По зебре! Никто не пропускал.

Тогда я взяла в руки кирпич, улыбнулась и пошла. Пропустил даже лимузин с мигалкой!

Вывод: улыбайтесь - люди становятся добрее!

* * *

Если дети умеют подраться так, что их мама этого не заметила, это уже хорошо воспитанные дети.

* * *

Разговаривают два приятеля:

- Представляешь, времена настали! Кризис, блин... Вставляю карту в банкомат, хочу снять зарплату...

- А он чего?

- А он сам просит тыщи три взаймы до первого числа. И карточку обратно не отдает!

* * *

У Вити в тюрьме была кличка д'Артаньян, потому что он сидел один за всех.

* * *

Девушка обиженно говорит парню:

- С каждым днем ты ценишь меня и наши отношения все меньше и меньше…

- А что ты хотела? Инфляция!

* * *

Что, если родительских собраний никогда не существовало, а родители просто уходили веселиться, пока мы изо всех сил убирались в квартире?

* * *

- Спать хочется.

- В следующей жизни выспимся…

- Ты и в прошлой жизни так говорил.

* * *

После бутылки детского шампанского позвонил бывшей воспитательнице из садика.