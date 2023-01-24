Анекдоты: Скоро создатели Википедии соберут всю информацию о человечестве и улетят обратно…

Фраза «Да ты знаешь, на кого наехал, козел?! Да я сын прокурора!» так и не смогла отпугнуть медведя.
* * *
Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу. По зебре! Никто не пропускал.
Тогда я взяла в руки кирпич, улыбнулась и пошла. Пропустил даже лимузин с мигалкой!
Вывод: улыбайтесь - люди становятся добрее!
* * *
Если дети умеют подраться так, что их мама этого не заметила, это уже хорошо воспитанные дети.
* * *
Разговаривают два приятеля:
- Представляешь, времена настали! Кризис, блин... Вставляю карту в банкомат, хочу снять зарплату...
- А он чего?
- А он сам просит тыщи три взаймы до первого числа. И карточку обратно не отдает!
* * *
У Вити в тюрьме была кличка д'Артаньян, потому что он сидел один за всех.
* * *
Девушка обиженно говорит парню:
- С каждым днем ты ценишь меня и наши отношения все меньше и меньше…
- А что ты хотела? Инфляция!
* * *
Что, если родительских собраний никогда не существовало, а родители просто уходили веселиться, пока мы изо всех сил убирались в квартире?
* * *
- Спать хочется.
- В следующей жизни выспимся…
- Ты и в прошлой жизни так говорил.
* * *
После бутылки детского шампанского позвонил бывшей воспитательнице из садика.