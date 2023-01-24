Россия и Китай против Европы и США: Начинается новая драка за Африку

Граждане Букркина Фасо приветствуют российских солдат триколором. Фото: REUTERS

«ХОЧУ В РУССКУЮ ЧВК»

Новогодние праздники я встречал в посольстве одной африканской страны. В приемной напротив меня - темнокожий студент, пришедший на «кусочек родины» за какой-то надобностью:

- Первые три месяца в России я плакал - настолько тяжелый у вас язык, - вспоминает он.

- А дальше куда планируешь?

- Мечтаю работать в ЧВК «Вагнер» переводчиком…

Название этой частной военной компании на устах во всем мире. И не из-за освобождения Соледара - «вагнеровцы» еще до того работали в Африке. Став для местных жителей чем-то вроде супергероев благодаря победам над террористами, которые стадами бродили по пескам и джунглям.

Притом что еще лет пять назад никто и не слыхивал ни о каких «русских бойцах на Черном континенте», да и сам он был на периферии зрения. А сегодня - последние новости: «США хотят создать военную базу в Марокко для противодействия влиянию России в Африке». Что же там происходит?

ПОДЕЛИЛИ, КАК ПИРОГ

Самая бедная, но богатая ресурсами часть света всегда была лакомым кусочком для великих держав. В XIX веке большинство из них обзавелись здесь владениями. Франция, Великобритания, Испания, Португалия, Италия, Германия и крошечная Бельгия разрезали континент, точно пирог. Даже США, о чем ныне мало кто помнит, создали тут свой протекторат (ту же колонию) - Либерию…

Все, кроме России.

Та действовала наоборот: в 1896 году наши казаки (чем-то похожие на нынешнюю ЧВК) помогли императору Эфиопии сохранить независимость и отбить вторжение итальянской армии. Религией этой страны было православие - вот мы в духе «русской всеотзывчивости» и помогали братьям по вере.

На смену Российской империи пришел атеистический СССР, но вектор остался прежним. В отличие от Европы, где любили «идеи расовой исключительности» (после разгрома Гитлера о таковых просто перестали говорить вслух), мы рассматривали африканцев как «угнетенных людей».

Кто-то возразит: но ведь и западные колониалисты тоже выводили Африку на новый уровень, строили там города, порты, железные дороги! Но, как показывают исследования, «цивилизаторская роль европейцев на Черном континенте» - миф. В 2022 году в Москве вышел перевод книги афро-карибских ученых Уолтера Родни и Клода Аке «Черная дыра: как Европа сделала Африку нищей», написанной еще треть века назад.

C цифрами на руках соавторы доказали: европейцы строили здесь дороги и порты исключительно для того, чтобы вывозить за океан африканские богатства.

Карта Фото: Алексей СТЕФАНОВ

НА ОХОТУ ВЫХОДИТ КИТАЙ

С начала уже нынешнего века в Африку ринулась другая сверхдержава - КНР. Китайцы строят в Африке инфраструктуру для своих добывающих компаний, где работают их же граждане, а продукция наподобие газа, нефти, леса или урана вывозится в Поднебесную. В обмен местным чиновникам достаются «подарки»…

Словом, восточные товарищи копируют опыт и Запада, и СССР, учтя ошибки обоих.

Теперь почти для всего континента именно Пекин является крупнейшим торговым партнером, а не Франция или США, как лет 20 назад.

Но вот борьба с терзающими Африку террористами - явно не конек китайцев. Все-таки за 70 лет КНР у ее армии слишком мало опыта зарубежных «прокси-операций».

ЗАПАД ПРОСТО ТАК НЕ СДАСТСЯ

Запад устраивает ответные операции. Например, в мае 2021 года некий гражданин ЕС, отставной французский сержант Хуан Реми Киньоло, пытался купить фейковые показания у жителей Цантрально-Африканской Республики (ЦАР) о якобы преступлениях российских инструкторов, действующих в этой стране.

Апофеозом стало покушение на главу нашего гуманитарного центра «Русский Дом» в ЦАР Дмитрия Сытого. 15 декабря 2022 года под давлением законного правительства последние солдаты Франции покинули эту страну. И вот уже на следующий день Дмитрий Сытый получил посылку с бомбой. К счастью, остался жив, хоть и с ранением. И кто может стоять за «прощальным подарком» - понятно.

Дело в том, что экономическая эксплуатация Африки Западу, как и век назад, страшно выгодна.

Скажем, главные мировые производители какао - Кот-д'Ивуар и Гана. Однако 90% доходов от этого многомиллиардного рынка «почему-то» получают западные концерны.

Хотя ясно, почему. В каждой плитки французского шоколада лишь 11% приходится на долю африканских производителей какао. Остальное оседает у европейских посредников.

Или другой пример. Капитализация (стоимость всех акций) американской компании Starbucks, крупнейшей сети кофеен в мире, превышает $120 миллиардов. А номинальный ВВП Эфиопии, 60% доходов которой дает экспорт кофе, в 2022 году составляет всего $110 миллиардов. Как может транснациональная компания с 400 тысячами сотрудников быть богаче государства с населением 113 миллионов человек?

Неудивительно, что африканцы вновь, как 60 - 70 лет назад, поворачиваются к России.

Вопрос - ребром

Зачем это нам?

И вы можете спросить: это, конечно, хорошо, что мы помогаем африканцам, но зачем? Какая от этого выгода?

Во-первых, затем, что нынешний мир глобальной борьбы - это шахматная доска. Если ты не займешь «свободную клетку», это сделает другой. США, ЕС или даже Турция, теперь начавшая разработки отчаянно нужной ей нефти у берегов Сомали.

А во-вторых, значение Африки для мировой экономики сложно переоценить. Для этого есть как минимум три причины.

1. Африка - это растущий гигант.

Население континента составляет 1,2 миллиарда человек. Это чуть меньше, чем в Китае или Индии, но намного больше, чем в любой другой стране мира. Еще важнее, что это очень молодое (средний возраст 19 лет) и увеличивающееся население (тогда как развитые страны стремительно стареют). Это означает, что уже через десяток-другой лет Африка может стать крупнейшим рынком сбыта в мире. И хорошо, если там будут не только китайские и американские товары, но и российские.

2. В Африке, по официальным оценкам, находится 30% всех ископаемых ресурсов планеты.

А по некоторым из них, таким как золото, алмазы, медь, кобальт, уран, Черный континент занимает одно из лидирующих мест в мире. Не случайно многие российские добывающие компании имеют собственные проекты в Африке.

3. Отсталость африканских стран со временем все больше будет уходить в прошлое.

Уже сейчас экономика континента растет более быстрыми темпами, чем по всему миру. А например, по недавнему прогнозу аналитиков Goldman Sachs, к 2075 году Нигерия войдет в топ-5 крупнейших экономик мира, опередив не только Россию, но и Германию с Великобританией.

Наконец, нельзя забывать и о политическом весе. В ООН входят 54 африканские страны, и многие из них в этом году отказались поддерживать резолюции, осуждающие Россию. А дипломатические успехи тоже не возникают на пустом месте.