Вопрос дня: Каков ваш секрет семейного счастья? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Мою семью создал и укрепил пятый том из собрания сочинения Бунина - у меня было четыре тома, а у Ларисы был 5-й. Иван Бунин нашим сводником оказался. И этот пятитомник на книжной полке стоит до сих пор. И у всех членов семьи есть чувство юмора - такой взгляд на мир всем нам помогает.

Владимир Винокур, народный артист России:

- Секрет нашего семейного счастья в том, что я половину нашей семейной жизни провел в командировках. И для моей Тамары встреча меня из очередной поездки - как в первый раз. Жена была из балетных, дочь тоже пошла по этой линии, и внук такой смешной, такой клоун - может, пойдет в дедушку.

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- Нет у меня никакого секрета. И я себя уговариваю, что я счастлив. Головой. Но в душе уже трудно об этом говорить. Понятие счастья - оно настолько растяжимо, что я до конца так и не понял его. Счастье моментами накрывало - и эти моменты связаны больше не с личной жизнью, а в основном с творчеством.

Николай Сванидзе, публицист, ведущий:

- Главный секрет - любить друг друга. Если людям друг с другом хорошо - они будут жить долго и счастливо. Супруга Марина редактировала мою программу «Зеркало» - я и спорил, и не соглашался. Но работа, думаю, не имеет прямого отношения к секрету семейного счастья.

Татьяна Визбор, дочь Юрия Визбора, бард:

- Думаю, дело в искренности отношений. Мама с папой дружили до конца. Когда отец жил уже со своей четвертой женой, на моем дне рождения он сказал фразу: «Был бы молодой - все равно на Адке женился бы!» Папа из моей жизни не исчезал никогда. А мама в этом отношении была гениальной женщиной, она никогда не выставляла никаких женских претензий. Хотя я понимаю, что этот разрыв для нее был более чем болезненный. В отличие от многих мужчин мой отец влюблялся, уходил от прежней женщины и женился на новой любви.

Виктор Бережной, читатель сайта KP.RU:

- Терпение, конечно. Как только в семье начинают понимать разницу между сиюминутностью пустяков быта и важностью отношений - все налаживается на десятилетия.

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