Последствия ракетного удара ВКС России по Киеву. Фото: REUTERS

На Украине стало темно, сухо и неподвижно

В незалежной после точечных ударов со стороны России сообщили о повреждениях контактной железнодорожной сети на западе страны, о выходе из строя теплоэлектростанций по всех стране и о нарушении водоснабжения в ряде областных центров. В Киеве и Харькове остановилось метро, в Сумах и Одессе в кране кончилась вода, в Кривом Роге «Криворожсталь» без электричества не смогла выполнить французские заказы для атомных объектов. Верховный главнокомандующий незалежной, видя такое дело, героически эвакуировался из получившей инъекцию отрезвления столицы в привычно-уютный бункер на украинско-польской границе и стал названивать Олафу. Где-то в европах Эммануэль, Урсула и Жозеп отважно грозили Москве карами небесными. Но небеса бесполые голоса слышали едва-едва.

Кто станет миллионным беженцем

Уже более 950 тысяч бегущих с Украины с начала спецоперации добрались до Германии. И возвращаться явно не собираются. По данным Федерального бюро статистики ФРГ большинство мигрантов прибыли в Германию в марте и апреле. В эти месяцы на родину Баха и Гете нагрянули 431 и 198 тысяч подданных Зеленского соответственно. Часть из них пытались трудоустроить, но беженцы постоянно жаловались на тяжелые условия труда и неласковое отношение окружающих. А кто-то обещал носить их на руках, делать тайский массаж и поить баварским?

Китай продолжает гнуть свою линию

Мао Нин, официальный представитель МИД КНР, дипломатично высказалась после точечных, но массированных ударов России, что руководство Китайской народной республики выражает надежду на снижение эскалации ситуации в незалежной «на фоне сообщений СМИ о нескольких взрывах в Киеве». По словам Мао Нин ее страна продолжает выступать за мирное урегулирование украинского кризиса. Она отметила: «Мы обратили на это внимание, Китай надеется на снижение эскалации. Надо поддерживать все усилия, содействующие мирному урегулированию ситуации». Китайская сторона рассчитывает, что украинский вопрос будет решен переговорным путем. А Пекин готов продолжать играть конструктивную роль для урегулирования проблемы. Браво! Никого не осудили, никого не поддержали, только веером махнули.

У украинцев граница с Белоруссией на замке - висячем

Пока Минск с Москвой создают совместную региональную группировку войск для отражения возможной агрессии, белорусский телеканал ОНТ показал в программе «Будет дополнено» кадры того, как ведут себя украинские пограничники после принятия горячительного. В одном из эпизодов стражи рубежей вместо несения службы на Гомельском участке границы пытались удить рыбу, но получалось плохо – мешала бутылка и стаканы. На других кадрах хлопцы в форме погранслужбы незалежной, дымя папиросками, смело показывали неприличные жесты белорусским коллегам. В третьем эпизоде двое бойцов в камуфляже, сидя в кустах, целились в объективы белорусских камер видеонаблюдения, сопровождая это характерной для черных рэперов жестикуляцией. Попали в кадр также два пограничника, у одного из которых в руках бутылка, а другой двигаясь к госгранице, с таким трудом передвигает ноги, что в какой-то момент они заплетаются, и защитник родины падает. Теперь, отчасти, становится понятно, почему украинцы стараются заминировать дороги и разрушить мосты у границы с Белоруссией – на свою погранслужбу в Киеве больших надежд не возлагают.

Мельник по инерции продолжает лить воду

Андрей Мельник, экс-посол Украины в ФРГ, агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в Вооруженные силы страны вместо того, чтобы без напряжения продолжать учебы в Берлине. Бывший посланник незалежной в Федеральной республике уклонился от ответа на вопрос Гюйылдар и назвал ее партию «бесчеловечной и ужасной» партией, а саму женщину – «бессовестной». Мельник в своей привычной хамской манере заявил: «Удачи на выборах в Нижней Саксонии. Переживайте из-за своей левой грязи». И внес аккаунт политика в соцсети в черный список. Это все понятно, это в его стиле, но почему все-таки сынок не выполняет конституционный долг на родине? Жидковата мука у Мельника.

В Турции предсказали Европе суровую зиму

Президент Турции, заявил, что Старый Свет ожидает сложная зима из-за ограничений поставок голубого топлива из России. Вот что заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган:

«Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России». При том турецкий лидер заверил, что у его страны в предстоящие холодные месяцы не будет проблем с энергоресурсами. Вот когда турецкому потоку позавидуют те, кто не смог уладить дела с потоками северными.

СБУ охотится за Медведевым – такие бесстрашные!

Зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева объявила в розыск СБУ. Дмитрий Анатольевич разыскивается правоохранителями незалежной в связи с предъявленным ему обвинением по части второй статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное лицом, которое является представителем власти»). Днем с фонарями будут искать? Пинкертоны на Днепре – страшная сила.

Американский разведчик врать не будет

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер обвинил киевский режим в многолетнем геноциде русского народа. Который начал проявляться с 2014-го года, и ярче всего - на Донбассе. Запреты против всего русского, вводимые на Украине в минувшие 8 лет, напомнили бывшем разведчику то, что происходило в нацистской Германии в 30-е голы прошлого века. А гонения на русских –слепок гонений против евреев в третьем рейхе. И «аргумент «так у них президент иудей» - тут не работает. Он ведь, скорее, Иуда.