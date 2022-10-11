Военная спецоперация на Украине 11 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 октября 2022 года.

Владимир Путин провел внеочередное совещание с Совбезом. Российский лидер открыто сравнил киевский режим с международными террористами. Путин сказал, что «киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористами». Российский лидер также рассказал, как мы ответили на подрыв Крымского моста.

10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу. Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку незаконному уголовному преследованию российских чиновников со стороны украинской Службы безопасности.

Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Украина ведут подготовку боевиков для организации террористических актов и диверсий на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, в качестве боевиков выступают радикально настроенные граждане Белоруссии.