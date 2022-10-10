Герой спецоперации «Z» рядовой Замир Агабалаев обошел врага с фланга

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бросайте никогда апельсина, пока в нем есть еще содержимое», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения о трофеях. А еще считал: «Собственностью своею во всякое время жертвовать - правило высочайшей службы».

ОТРАЗИЛ АТАКУ НАЦИОНАЛИСТОВ

Капитан Алексей Юматов

«Подразделение капитана Алексея Юматова выполняло боевые задачи в непосредственной близости от линии соприкосновения с противником. Диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку скрытно выдвинуться и атаковать позиции подразделения. Заметив приближение националистов, капитан Юматов быстро сориентировался в обстановке и вместе с подчиненными, используя условия местности, занял выгодные позиции приступил к отражению атаки националистов. Ведя бой с вооруженными боевиками, Алексей получил ранение, однако, продолжил руководить вверенным ему подразделением. Несмотря на численное превосходство, вооруженные радикалы понесли существенные потери и отступили. Благодаря высоким командным качествам и грамотным действиям капитана Юматова и подчинённого ему личного состава, атака националистов была отражена».

ОБЕСПЕЧИЛ ДОСТАВКУ БОЕПРИПАСОВ

Рядовой Дмитрий Баранов

«Водитель автомобильной роты, рядовой Дмитрий Баранов выполняет боевые задачи по подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов в районы расположения российских подразделений. Подразделения украинских националистов, стремясь лишить снабжения российские подразделения, находящиеся на передовой, атаковали колонну, в которой двигался Дмитрий. В ходе отражения атаки противника метким огнём из стрелкового оружия Дмитрий Баранов уничтожил шесть националистов. Понеся потери, диверсионная группа противника была вынуждена отступить. Во время боя одна из машин, перевозившая боеприпасы, была повреждена и не могла продолжать движение в заданный район. Рядовой Баранов, быстро сориентировавшись в ситуации, принял решение взять поврежденную технику на буксир во избежание срыва поставки боеприпасов наступающим союзным силам. Проявив личное мужество и профессиональные качества, рядовой Дмитрий Баранов помог колонне отразить нападение противника, сохранив жизнь и здоровье сослуживцев, а также обеспечил своевременную доставку боеприпасов российским силам».

ПРОРВАЛСЯ ЧЕРЕЗ ШКВАЛ ОГНЯ

Рядовой Александр Маликов

«Колонна, в составе которой находился водитель рядовой Александр Маликов, осуществляла подвоз боеприпасов и горюче-смазочных материалов российским подразделениям, ведущим бои с украинскими националистами. Находясь в непосредственной близости от района ведения интенсивных боевых действий, колонна рядового Маликова попала под массированный ракетно-артиллерийский огонь противника, стремящегося сорвать снабжение российских войск.

Сохранив самообладание и проявив мужество, рядовой Маликов, умело маневрируя, продолжил движение в заданный район, чтобы не сорвать доставку боеприпасов артиллерийским подразделениям. По прибытию на артиллерийские позиции, Александр вместе с экипажем приступил к разгрузке снарядов.

Оперативно разгрузив боеприпасы, Александр взял на буксир поврежденное вражеским огнем орудие и эвакуировал его в пункт ремонта военной техники. Смелость и отвага рядового Маликова способствовали успешному отражению атак врага».

ОБОШЕЛ ВРАГА С ФЛАНГА

Рядовой Замир Агабалаев

«Действуя в составе группы российских военнослужащих, Рядовой Замир Агабалаев выполнял задачи по обеспечению безопасного перемещения колонны десантно-штурмового батальона в заданный район. Продвигаясь по маршруту следования, Замир обнаружил группу вооруженных украинских националистов, готовящих засаду, о чем немедленно доложил командиру. Было принято решение дать бой врагу. В ходе завязавшегося боестолкновения рядовой Замир Агабалаев, действуя смело и решительно, обошел позиции врага с фланга и прицельным огнем из штатного вооружения уничтожил оборудованную противником долговременную пулеметную точку и 3 националистов, находящихся в ней. Лишившись поддержки пулеметного огня, националисты, неся потери, отступили вглубь своей обороны.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Агабалаева позволили предотвратить готовящееся нападение на российскую колонну».