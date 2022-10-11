Пышный бюст Наташи Королевой едва не вывалился из эпатажного платья

Наташа Королева. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наталья Королева в минувшие выходные приняла участие в фольклорном концерте на сцене Кремлевского дворца. Для своего выступления исполнительница хита «Желтые тюльпаны» выбрала весьма экстравагантный наряд. Певица нарядилась с ног до головы в красное: платье, колготки и туфли одинакового оттенка.

Облегающий наряд эффектно подчеркнул фигуру Натальи. Особенно удалось декольте. Пышные формы Королевой едва уместились в тесном вырезе на пуговках. Половина бюста так и рвалась наружу, но Наталье все же удалось удержать свои прелести в рамках приличия. На радость поклонникам певица сфотографировалась в полный рост и опубликовала фото на своей странице в соцсетях.

Облегающий наряд эффектно подчеркнул фигуру Натальи. Фото: соцсети.

Чуть позже Наталья сняла еще и видео. В ролике она душевно подпевает песне «Ой цветет калина», которую кто-то из ее коллег в этот момент исполнял на сцене. И снова в центре внимания оказалось знаменитое декольте Королевой. Снятый крупным планом, ее бюст выглядел особенно эффектно.

Ранее Наталья высказалась о том, призовут ли ее мужа Тарзана в армию. Певица призналась, что Сергей Глушко подходит под большую часть критериев, заявленных Министерством обороны.

«Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все», - подчеркнула Королева.

Пышные формы Королевой едва уместились в тесном вырезе на пуговках. Фото: кадр видео.

В прошлом Сергей Глушко – офицер российской армии. В первые дни СВО России на Украине он открыто поддержал позицию российских властей. Сергей Глушко родился в семье потомственных военных, его дед и отец были офицерами. Сам он после школы пошел в военное училище, потом служил на космодроме «Плесецк». В феврале муж Наташи Королевой опубликовал видео, в котором обратился к российским военнослужащим на Украине со словами поддержки и одобрения.

- Ребята! Русские солдаты, солдаты российской армии! Вся страна верит в вас, все мы очень переживаем за вас! Мы любим вас! Мы с вами! Победа будет за нами! Ребята, никогда мы не поверим в ту грязь, которую пытаются про вас распространить. Вы самые лучшие, самые справедливые, самые добрые! Победа будет за нами! Россия, вперед! - заявил Глушко в видео.