«Привет маме, жене. Я здесь за вас!»: первые мобилизованные россияне прибыли в ЛНР

Неделю назад в ЛНР привезли первых мобилизованных россиян Фото: Александр КОЦ

Последнюю неделю небольшой городок под Луганском, где я обитаю последние пару месяцев, просыпается под грохот танковых выстрелов и минометных разрывов. Район тыловой, хотя Хаймарсы сюда доставали, и относительно спокойный. Поэтому в первый раз, когда за окнами загрохотало, я спросонок чуть под кровать не упал. К уханью тяжелых орудий добавились «трели» крупнокалиберных пулеметов и барабанная дробь 30-мм пушек. Во дворе соседи торчали в проеме подвальной двери, вопросительно взирая на мою фигуру в окне - что за новости, разве мог противник подойти так близко?

Не мог, качал головой, изображая полное спокойствие. Тот случай, когда город не сразу подумал, что идут учения. Какие учения во время военных действий? А такие – беспрецедентно приближенные к боевым условиям. Ближе некуда.

Первые мобилизованные россияне прибыли в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Неделю назад в ЛНР привезли первых мобилизованных россиян – несколько сотен человек. Поселились они в палаточном лагере и с утра до вечера занимаются в полях. И если бы не ежедневная канонада-побудка, то стрельбу на подъезде к полигону я бы воспринял как показательную, специально к приезду журналистов. Но офицер пресс-службы Центрального военного округа, пригласивший в гости, обещал: никакой показухи.

Первое, что бросилось в глаза – это разномастная экипировка на бойцах. Так, действительно, ради красивой картинки для телека не одевают. На войне однообразие формы – не самый важный залог успеха. И здесь это прекрасно понимают. Потому что 100 процентов инструкторов, обучающих прибывшее пополнение, воюют в зоне специальной военной операции уже несколько месяцев. Их сняли с передовой не для того, чтобы красиво приодеть «молодняк», а чтобы передать опыт, который добывался в буквальном смысле собственной кровью.

Фото: Александр КОЦ

- Здесь одновременно готовятся две мотострелковые бригады в составе своих штатных подразделений, - встречает нас действующий офицер ЦАО, который курирует подготовку на этом полигоне. - Параллельно один из батальонов, который проходит подготовку, доукомплектовывается здесь же, на месте. Здесь начинали с подготовки экипажей для штурмовых подразделений. Это БМП-1, БМП-2, танки Т-80, Т-72. Когда мобилизация пошла полным ходом, начали готовить всех – и гранатометчиков, и расчеты минометов, техника вождения, стрельба, метание гранаты. Развернуты учебные места по медицинской подготовке, для психологической подготовки к атаке танками. По инженерной подготовке учебное место развернуто, по связи - две точки. Одна с экипажами, другая с командирами мотострелковых подразделений, которые с земли будут радиостанциями работать. В этом объеме, каждый день, день-ночь, без всяких выходных.

Какие учения во время военных действий? А такие – беспрецедентно приближенные к боевым условиям Фото: Александр КОЦ

- А специфика больше оборонительная или наступательная?

- Готовим и на тот, и на тот вид боя. Потому что люди, которые идут вперед, рано или поздно останавливаются, чтобы пропустить через свои боевые порядки другие подразделения. Нужно уметь вести свои боевые действия в обороне. Народ у нас дружный. По регионам более-менее сформированы батальоны. Они даже еще по гражданской жизни находят общих знакомых, родственники здесь есть. Те, кто постарше, заставляют, подтягивают молодых, чтобы не отлынивали от занятий. Мы же понимаем, что такое экипаж. Если наводчик-оператор выпал из строя или он неподготовленный, то смысла от командира и механика не будет. Будет один уметь маневрировать, другой командовать. А если попадать не будет, то задачу не выполнят.

Здесь одновременно готовятся две мотострелковые бригады Фото: Александр КОЦ

- А нет такого: я в ВДВ служил, а ты всего лишь мотострелок…

- Здесь я для этого есть, - отрезает строгим басом офицер. – И это у меня третья война.

- Инструкторов сами набирали?

- Лично объезжал все бригады и подразделения нашей армии. Где не хватало офицеров, которые в этом время находятся на переднем крае, подбирались наиболее подготовленные сержанты, которые с первого дня воюют. Все с боевым опытом. На каждом направлении, на каждом виде военной техники и вооружений, на стрелковой подготовке, везде люди, которые реально воевали именно этим вооружением.

Молодой парнишка с редкими усами что-то втолковывал взрослым мужикам, сидящим на броне. Мне рассказали о нем ранее. Только в этом году окончил Новосибирское училище, в СВО с первого дня. Дважды был ранен, крайний раз его БМП была подбита под Красным Лиманом. Командир экипажа грамотный, обстрелянный, знает и тонкости боевой машины, и манеру противника.

Фото: Александр КОЦ

- Давай, сначала одиночными, чтобы увидеть, куда попадаешь, потом корректируемся и очередь, - напутствует он своего ученика, который раза в два старше учителя. Но тот слушает уважительно, кивая головой.

На одном из рубежей мобилизованные учатся вести огонь из 30-мм пушки.

- Проводим стрельбу на боевой разведывательной машине – сокращенно БРМ, - докладывает прапорщик Александр Качанов. В армии он с 1999 года, есть, чем поделиться с новобранцами. – Люди все взрослые, схватывают на лету. Когда-то они стреляли с БМП-1, сейчас переучиваем их на новой машине. Я думал, будет хуже, но приятно, что люди быстро учатся, очень быстро.

Фото: Александр КОЦ

Рядом прямо на траве за нехитрой трапезой сидят мобилизованные бойцы. Гречневую кашу с тушенкой из сухпайка разогревают на сухом спирте. Хотя для большей части личного состава здесь предусмотрено горячее питание.

- Пикник на природе, - смеются парни.

- Откуда? – спрашиваю.

- Каменск-Уральский, Первоуральск, Сердловская область…

Фото: Александр КОЦ

Кто-то служил в пехоте под Екатеринбургом, кто-то – наводчиком БМП-2 в Хабаровском крае, кто-то – пограничником в Дагестане. Один – сварщик, другой – кладовщик комплектовщик…

- Не страшно? – спрашиваю.

- Страх должен присутствовать.

- Как инструктора настраивают?

- Молодцы, обучают всему, что знают. И главное, доходчивым языком, - хохочут, - без премудростей. Что б прям бах – и сразу все понятно.

Фото: Александр КОЦ

Мужики не жалуются на тяжелые бытовые условия. Хотя понятно, что «акклиматизация» проходит нелегко. Это, конечно, не выпускницы института благородных девиц. Но когда тебя выдергивают из привычной жизни и бросают под назойливый дождь на полигон, затоскуешь по своей «зоне комфорта». Вот инструктора и стараются вовсю, чтобы на тоску времени не оставалось.

Фото: Александр КОЦ

- Мы их не видим, не слышим, они в засаде, грубо говоря. Старший стрелок идет дальше– 15-20 метров. У нас атака справа. Уже никаких команд не надо, всем все понятно. Занимаем правую позицию. Старший стрелок прикрывает тыл. Он смотрит в обратную сторону. Спиной к нам. Мы все в поле. Идем, чтобы у нас перекрестье было. У меня такой угол атаки, у него перекрывает мой угол атаки. У тебя получается его угол атаки с той стороны. Вот, в таком шахматном порядке. Перебежкой. Нам надо расширить и сделать полумесяц, чтобы давить противника огнем. То бишь, гранатомет сидит, пулемет заходит первым. Чтобы он строчил сидел там безудержно, - командует на площадке инструктор.

Фото: Александр КОЦ

«Новобранцы» осваивают азы боевой тактики, перемещаясь по полю. Кто-то пока неуклюже, у кого-то чувствуются отработанные еще на «срочке» движения – это ведь, как на велосипеде кататься, не забудешь.

- Откуда сам родом? – спрашиваю у пулеметчика.

- С Новоуральска, - отвечает боец лаконично.

- На гражданке чем занимался?

- Работал на Уральском мясном дворе.

- А «срочку» служил давно?

- 2012 год.

- Где служил?

- Войсковая часть 3275, город Лесной.

- Сколько здесь уже?

- Неделю. Тактика ведения боя, стрелковое, слаживание. Первое необходимое.

- Настрой как?

- Как у всех, боевой.

Фото: Александр КОЦ

- На данном участке отрабатывается подход, досмотр опорного пункта, после выбивания противника и действияголовного дозора в общей группе, - объясняет мне инструктор в балаклаве на очередном рубеже.

Это действующий разведчик, поэтому скрывает лицо. Сам не раз ходил в рейды, в том числе – в тыл врага. Выявлял цели противника, наводил на них артиллерию. Сейчас учит парней работать двойками и четверками. Главная особенность в том, что эти разведгруппы и на передовую поедут именно в этом сработавшемся составе.

Фото: Александр КОЦ

- Работаем! – кричит инструктор.

И четверо бойцов один за другим продвигаются в сторону «противника».

- Пустой! – кричит первый, пригибается, и уходит в хвост, стрельбу продолжает тот, кто стоит за ним.

Первый раз это упражнение я увидел на учениях донецкого спецподразделения легендарного Моторолы «Спарта». А эти люди знают толк в боевой подготовке. Внезапность, подавление огнем, чувство плеча рядом идущего товарища… Этому надо учиться до того, как попадешь в реальный бой. Чтобы навыки нарабатывались до автоматизма.

- Командир, давай еще раз, - говорят мужики, как бы извиняясь. – Вы-то этому всю жизнь учились, а мы только третий день.

- На исходную!

На пригорке трое бойцов разворачивают 120-милиметровый миномет. Деловито распаковывают деревянные ящики, достают мины, навешивают на них пороховые мешочки, вставляют вышибной заряд. Причем делают это так, будто знают это ремесло с рождения.

Фото: Александр КОЦ

- Кем на срочной служил? - спрашиваю одного.

- Номером расчета миномета, - улыбается парень из Челябинской области, подтверждая мою догадку.

- Ты прям по специальности.

- Спросили, что умею, я и ответил.

- Давно служил?

- В 2017 году.

- А кем на гражданке работал?

- Я сварщик на заводе ЖБИ-74.

- А ты? – спрашиваю его напарника.

- Служил старшим наводчиком. А работал в сфере продаж.

- Не хотите родным передать привет?

- Передам привет маме, жене. Блин, я даже не знаю. Я здесь за вас, ребята.

Фото: Александр КОЦ

ОТ АВТОРА

Возможно, кому-то покажется, что я нарисовал слишком идеалистическую картину. Ведь полно примеров, когда мобилизованными на пунктах сбора либо не занимаются, либо учат не тому. Зачем, к примеру, муштровать будущих штурмовиков строевыми упражнениями? Но все зависит от командира. И если где-то на большой земле равнодушному инструктору все равно, куда попадут его подопечные, то и подготовка будет соответствующая.

Здесь ситуация иная. Представители Центрального военного округа прямо на месте готовят подразделения под себя. Они знают, что от качества обучения будет зависеть успешность выполнения задач именно их соединения. И если кто-то недоработает на полигоне, это может пагубно сказаться в реальном бою. От того и занимаются с утра до вечера, не жалея боеприпасов. И люди здесь прекрасно понимают, зачем они здесь.

Фото: Александр КОЦ

- Мы же не суперразведка, мы элита сухопутных войск, пехота, - смеется боец, который уже взял себе позывной «Дизель». - Так что мы люди отважные, боевой дух на пятерочку. А товарищам украинцам я бы вот что сказал. Мы всегда бок о бок – Белоруссия, Украина, Россия – всегда вместе. Почему у них так? Их НАТО сейчас натаскивает, назюзивает против России, но они не понимают, нам-то вместе, по соседству жить. А те области, которые признал президент, они уже в Российской Федерации, и мы в любом случае их не отдадим. Как бы кто там ни хотел ни в Европе, ни в Киеве, ни во Львове. Войны точно никто не хотел, а они вынуждают нас, просто вынуждают воевать…

- Не все разделяют твою позицию, - намекаю я на тех, кто бежал в Казахстан и Грузию.

- У них нет ни родины, ни флага. Всем страшно. Но если объявили мобилизацию, ты куда побежал, когда Родина в опасности. Я этого понять не могу.

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