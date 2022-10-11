Обнаженная Любовь Толкалина сфотографировалась в ванне с пеной

Любовь Толкалина. Фото: соцсети.

Любовь Толкалина отправилась в теплые края: 44-летняя актриса проводит отпуск на Мальдивских островах. В соцсетях артистка щедро делится с поклонниками своими пляжными снимками. Актриса уже продемонстрировала стройную фигуру в бикини и рассказала о том, как занимается дайвингом.

Толкалина, известная своей страстью к эротическим снимкам, не удержалась и сняла видео в ванне. В ролике Любовь лежит в окружении пышной пены. В воде отлично просматриваются обнаженные прелести звезды. Особо пикантные места артистка прикрыла бутонами тропических цветов.

Особо пикантные места артистка прикрыла бутонами тропических цветов. Фото: кадр видео.

Звезда фильмов «Антикиллер» и «Невеста любой ценой» призналась, что наслаждается каждой минутой отдыха на тропических островах.

- Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа. А дурное настроение есть одна из разновидностей лени, - написала Толкалина.

Своей идеальной фигурой Любовь обязана спортивному прошлому. Актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время она всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.

44-летняя актриса отдыхает на Мальдивах. Фото: соцсети.

Сейчас Любовь поддерживает тонус с помощью йоги. Эти занятия не только позволяют ей обрести стройность, но и помогают сохранять душевное равновесие.

- В мире, где все встало с ног на голову, нужно как-то держать баланс, - написала Толкалина под одним из Мальдивских фото.

Актриса уже продемонстрировала стройную фигуру в бикини и рассказала о том, как занимается дайвингом. Фото: соцсети.

Обнаженные снимки актрисы всегда вызывают живейший отклик у ее подписчиков – от «фу, ну как же можно» до «красавица и богиня». Актриса не раз украшала страницы глянцевых журналов, снимаясь в весьма откровенных образах. Например, она была моделью и «девушкой месяца» в апрельском номере журнала «Playboy» 2001 года.

Несколько лет назад Толкалина объявила, что мечтает искупаться нагишом во всех реках России. Свою мечту Любовь планомерно претворяет в жизнь. Пока ей не удалось покорить и половины российских рек, но останавливаться на достигнутом актриса не собирается.