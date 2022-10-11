Глава офиса украинского президента: «Сам Байден заинтересован в нашей победе»

Андрей Ермак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили в Сеть запись своего разговора с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Ермак, как ни странно, делился секретами, как он думал, с бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом, который после ухода с дипломатической работы перестал быть госчиновником. По сути дела, один из ключевых украинских политиков выдал все секреты частному лицу.

Из слов Ермака стало понятно, что 100-процентную поддержку Киев получает лишь из Лондона. А вот уровень поддержки из-за океана он оценил в 70%.

- Но мне кажется, что Британия и США — это наши главные партнёры сегодня, - заявил Ермак. — Я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе.

Совсем уж ошеломляющим является признание им того факта, что Незалежная является для американцев не более чем полигоном для реализации амбициозных планов по завоеванию мира.

- Мне кажется, что сегодня в Украине находится место, в котором Америка опять завоюет своё лидерство в мире. – сказал он.

И заодно признал, что постоянно оказывает давление на украинских военных, чтобы те координировали свои действия и отчитывались перед американцами: «Я оказываю давление и делаю все, чтобы наши вооруженные силы вели себя на 100% открыто и прозрачно в отношениях с американцами, британцами по поводу планов, по поводу некоторых операций».