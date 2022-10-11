Японка перевела все свои сбережения мошеннику, представившемуся русским космонавтом

Мужчина не сразу, но все же «признался», что родом он из России, а в настоящий момент находится не где-нибудь, а в космосе Фото: EAST NEWS

Трудолюбивые японцы, похоже, решили сосредоточиться на достижении успехов на нашей грешной земле. В том числе и на любовном фронте. Иначе как объяснить, что в Стране Восходящего Солнца над доверчивой женщиной, ставшей жертвой необычного мошенника, не потешаются. Ее не только жалеют, но и верят в то, что никакого обмана со стороны неизвестного мужчины не было, и он действительно сейчас парит на орбите, скрывая свое истинное имя от досужих сплетников.

Их встреча произошла в виртуальном мире – на сайте знакомств. На объявление 65-летней женщины откликнулся незнакомец. Общение велось на английском: мужчина не сразу, но все же «признался», что родом он из России, а в настоящий момент находится не где-нибудь, а в космосе, где выполняет важную миссию, состоя в отряде российских космонавтов.

Он так красочно и детально описывал будни Международной космической станции, что у японки не возникло никаких подозрений. Не возникли они, даже когда «космонавт» вдруг пожаловался ей на чересчур затянувшуюся экспедицию. Задержка, по его словам, происходила из-за отсутствия денежных средств на спускаемый аппарат.

Истосковавшаяся по мужским объятьям японка сняла все свои сбережения – 4,4 миллиона иен (более $30000) и перевела по присланным мошенником реквизитам.

Вошедший во вкус «покоритель Вселенной» требовал еще и еще, признания в любви стали звучать из его уст все реже, а вот просьбы подкинуть еще деньжат - все чаще.

Только почуяв разрастание аппетитов до космических масштабов, японка заподозрила неладное. И обратилась в полицию, где среди прочего потребовала допросить двух мужчин-россиян, работающих сейчас на МКС. Но в этой просьбе ей было отказано.