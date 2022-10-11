Российские дипломаты задали неудобные вопросы премьер-министру Израиля

Лапид счел уместным обозначить свою позицию Фото: REUTERS

Нынешний премьер-министр Израиля и глава партии «Еш Атид» Яир Лапид решил высказать свою позицию в отношении жесткого ответа России на организованный украинскими спецслужбами теракт на Крымском мосту.

В отличие от своего предшественника Нафтали Беннета, всеми силами старавшегося сохранить нейтралитет, Лапид счел уместным обозначить свою позицию и написал на своей странице в Twitter, что осуждает действия России.

Это не первый пост, в котором 58-летний израильский политик обозначает свое отношение к российской спецоперации на Украине.

На этот раз посольство России в Израиле решило не оставлять высказывания премьера без внимания и опубликовало пространный пост в Twitter.

Дипломаты поинтересовались – где со своими осуждениями был Яир Лапид, занимавший различные должности, в то время как украинские нацисты буквально стирали с лица земли Донбасс и устраивали кровавые провокации на территории Украины и России.

– Израиль предпочел хранить молчание в течение восьми лет непрекращающихся украинских терактов против мирного населения Донбасса, закрывать глаза на недавнее кровопролитное украинское нападение на колонну беженцев в Харьковской области, чудовищные убийства мирных жителей неонацистскими из "Азова"* в Купянске и других городах Украины, жестокое убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, недавний теракт на Крымском мосту, а также другие многочисленные чудовищные и безнаказанные преступления киевского режима, – написали сотрудники дипмиссии.

*Запрещенная в России террористическая организация