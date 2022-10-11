Китайские власти ужесточают карантин

Рост заболеваемости в Китае происходит на фоне подготовки к съезду правящей Коммунистической партии Фото: REUTERS

Власти Китая приняли решение об ужесточении мер, направленных на борьбу с коронавирусом, после того, как количество новых случаев заболевания увеличилось в три раза.

Карантин введен в городе Фэньян (провинция Шаньси), а теперь о строгих ограничительных мерах заявили в Хух-Хото – административном центре региона Внутренняя Монголия.

Сообщается, что Хух-Хото, чье название переводится на русский как «Синий город», будет закрыт для въезда транспортных средств и пассажиров из других регионов страны. О конкретных ограничениях в самом городе с населением около 3,5 миллиона человек пока неизвестно, но, скорее всего, меры будут достаточно жесткими, поскольку за время пандемии власти Китая научились эффективно купировать очаги вспышек коронавируса.

В Хух-Хото менее чем за две недели было выявлено порядка 2000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Рост заболеваемости в Китае происходит на фоне подготовки к съезду правящей Коммунистической партии, который проводится раз в 5 лет, и власти страны не хотят рисковать. Многие надеются, что после партсъезда ограничительные меры будут ослаблены.