В США домохозяйка потратила кучу денег на подготовку к ядерному апокалипсису

Теперь Маккензи свозит все покупки в убежище

Недавнее заявление президента США Джо Байдена о вероятности ядерной войны в очередной раз подстегнуло тех американцев, которые надеются отсидеться в заранее оборудованных бункерах, набитых продуктами.

– Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса. Сейчас у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все и дальше будет развиваться в том же направлении, – заявил Байден, подтвердив тем самым правильность действий соотечественников, готовящих убежища на случай последней войны.

Например, таких, как 38-летняя домохозяйка Роуэн Маккензи, которая вложила уже более $27000 на создание и оснащение персонального бункера для своей семьи.

Начиналось все как обычно: во время очередного кризиса американка закупила стратегический запас продуктов длительного хранения, потом еще, и еще. Да так и не смогла остановиться.

Вскоре женщина поняла, что купленные ей крупы, консервированные бобы и макароны не помещаются в доме, и вложилась в оборудование бункера.

Теперь Маккензи свозит все покупки в убежище, а недавно добавила туда новую систему для очистки воды, создала в бункере теплицу для выращивания овощей, планирует завести домашнюю птицу.

– Я готовлюсь к войне, инфляции, ядерной катастрофе и всеобщему хаосу, – заявила домохозяйка журналистам, добавив, что в списке желаемых вещей для выживания значится еще очень многое, и конечная стоимость попытки сохранения жизни после конца света может превысить $45000.