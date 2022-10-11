Прыжки на месте, обнимашки и холодная еда: как Европа будет экономить электричество и газ

Eвропейские власти с удивлением обнаружили, что к первым ночным заморозкам они подошли с дефицитом энергоресурсов Фото: REUTERS

Зима подкралась незаметно. В этом году эта народная присказка - не про российских коммунальщиков, а про европейские власти, которые с удивлением обнаружили, что к первым ночным заморозкам они подошли с дефицитом энергоресурсов. А следовательно, отопительный сезон под угрозой срыва. По этому поводу в головы западных политиков приходят самые разные невеселые, но, стоит признать, весьма оригинальные мысли. А KP.RU их тщательно фиксирует, на добрую память.

В Великобритании компания-поставщик электроэнергии разослала всем своим клиентам письмо с рекомендациями «как просто и экономично согреться зимой». Среди предложенных советов – прыжки на месте, объятия с членами семьи и домашними животными, употребление в пищу имбиря. Также британские энергетики рекомендуют жителям страны почаще наводить порядок у себя в домах, дабы согреться. Буря возмущения достигла таких масштабов, что компании пришлось извиниться перед общественностью и признать письмо «позорным». Простые британцы рассказывают, что им ничего не помогает, кромемногослойной теплой одежды..

Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани с холодом решил бороться в приказном порядке: он подписал распоряжение, согласно которому топить в домах итальянцев в наступающем зимнем сезоне будут на 15 дней меньше, а температуру подаваемого в дома тепла снизят на 1 градус.

Эстонским госчиновникам придется этой зимой туго: во всех государственных офисах температуру снизят сразу на 5 градусов. Вместе с чиновниками пострадают и сидельцы – в эстонских тюрьмах также будут слабее топить. В министерстве юстиции заверили, что заключенные от этого не разбегутся. Да и действительно, куда ж они денутся.

Зима еще не вступила в свои права, а в Латвии тарифы на электроэнергию для ряда потребителей выросли в 10 раз. Предприниматели боятся даже представить – сколько им придется выложить еще и за отопление. Торговые центры и магазины по всей стране сокращают часы работы и минимизируют освещение.

Мэр столицы Франции Анн Идальго отрапортовала о готовности к зимнему периоду: в Париже отключат подсветку памятников, музеев и мэрии. Снизится температура воды городских бассейнов. Их посетителям советуют плавать в гидрокостюмах, чтобы не замерзнуть. В ожидании более жестких мер экономии французы начали скупать шерсть, из которой вяжут теплые вещи.

Рестораторы Чехии фиксируют необычную тенденцию – жители страны все чаще отказываются из экономии от горячей пищи. В обеденные перерыв чехи перестали ходить в кафе и закусочные, предпочитая перекусывать бутербродами, принесенными из дома. А уж если они и заходят в ресторан, то отказываются от самых дорогих позиций меню – пива и десертов: цены сильно выросли.

Дыру в бюджете, возникшую по причине невероятно высоких цен на энергоносители, в Греции попытаются решить за счет Германии. Министр туризма Греции Василис Кикилиас призвал немецких пенсионеров, уже начавших получать заоблачные счета за свет и газ, перезимовать на Крите. Погода там всегда теплая, а жизнь не такая дорогая.