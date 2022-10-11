Как увеличить зарплату на 12 тысяч рублей: Рассказываем, что нужно сделать для быстрого повышения дохода

Обучение можно пройти как очно, так и дистанционно Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Учиться, учиться и еще раз учиться». Те, кто вышел из СССР, прекрасно помнят автора этой фразы. А кто не помнит, погуглите. Только смысл ее в прошлом веке был иной – как можно быстрее ликвидировать безграмотность населения. Нынешнее столетие рождает людей образованных. Школы, колледжи, вузы – на любой вкус. Казалось бы, выучился и работай в свое удовольствие. Но нет. Хочешь добиться большего – снова «садись за парту». В наше время чем выше квалификация и шире компетенции – тем больше зарплата.

– Непрерывное образование – это не дополнительный плюс, а просто необходимость для тех, кто хочет оставаться востребованным на рынке труда, – отметила директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко. – Исследования показывают, что переобучение и программы повышения квалификации в среднем дают самое большое увеличение доходов в сфере работы с информацией и связи. Также прибавку к зарплате по результатам переподготовки получают люди, работающие в здравоохранении и образовании, особенно те, кто преподает в новых учебных заведениях онлайн-формата. Повышение квалификации самым непосредственным образом влияет на доходы и в таких отраслях, как торговля, строительство, промышленность.

Удивительно, но в 2020 году прием в организации СПО на программы подготовки специалистов среднего звена превысил прием в вузы. Так что система СПО становится конкурентом системы высшего образования, догоняя ее и по денежному эквиваленту. До сих пор зарплата работников с высшим образованием в среднем по стране была примерно на 40–45% выше, чем зарплата работника, имеющего среднее профессиональное образование.

Очевидно, что, обладая хорошими практическими навыками, несложно выучиться и на другую специальность. В этом, к слову, и есть суть федпроекта «Содействие занятости». Ну и напоследок приведу одно из последних исследований рынка труда. Эксперты выяснили, что респонденты, которые обучались по программам проекта «Содействие занятости», через 3 месяца после обучения получили прибавку к зарплате до 12 000 рублей.

Однако не СПО единым «живут» системы переподготовки специалистов. Благодаря проекту «Содействие занятости» у россиян в любом регионе страны есть возможность пройти бесплатное обучение программам на базе РАНХиГС и вузов-партнеров либо освоить рабочую специальность в партнерских образовательных организациях.

Масштабный федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» реализуется второй год подряд при поддержке Министерства труда и Роструда, одним из операторов которого является РАНХиГС.

Проект помогает наиболее уязвимым категориям населения оставаться конкурентоспособными на рынке труда, освоив новую востребованную профессию или повысив квалификацию в текущей.

Проект «Содействие занятости» стартовал в 2021 году и продлится до 2024 года. В этом году в РАНХиГС новую профессию получат не менее 115 тысяч граждан.

Учиться, учиться и еще раз учиться Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

Принять участие в проекте могут все граждане РФ, относящиеся к категориям:

– граждане в возрасте 50 лет и старше,

– граждане предпенсионного возраста,

– женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет,

– женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно,

– граждане в возрасте до 35 лет включительно, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более,

– граждане в возрасте до 35 лет включительно, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования,

– безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости,

– граждане в возрасте до 35 лет включительно, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более,

– граждане в возрасте до 35 лет включительно, завершающие обучение по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году (за исключением лиц, получивших грант на обучение или обучающихся по договорам о целевом обучении), обратившиеся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой профессии (специальности),

– работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ?

Для участия в проекте нужно подтвердить категорию слушателя в центре занятости населения. Список необходимых документов для каждой категории есть на сайте trud.ranepa.ru в разделе «условия». К примеру, работникам под риском увольнения понадобится паспорт и уведомление от работодателя об изменении условий труда, указанных выше.

ЧЕМУ УЧАТ?

Президентская академия (РАНХиГС) реализует более 1000 бесплатных курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации по самым разным направлениям, от рабочих специальностей до MBA и управления бизнесом.

Кроме этого, есть возможность получить навыки: делового английского, бюджетной грамотности, мастерства ведения переговоров и т. д.

КАК УЧАТ?

Обучение можно пройти как очно, так и дистанционно.

Длительность программ разная, от краткосрочных недельных курсов до интенсивных длительностью несколько месяцев.

Обучение происходит на базе 44 филиалов, 12 институтов Президентской академии и более 80 партнерских организаций. География обучения – вся Россия.

Для участия в проекте необходимо выбрать программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru. Далее подтвердить заявку на портале «Работа в России» и посетить Центр занятости населения для прохождения профориентационного теста, по итогам которого слушателю одобряют участие в программе.

В связи с большим интересом граждан к федпроекту «Содействие занятости» в РАНХиГС приняли решение продлить прием заявок до 15 ноября.