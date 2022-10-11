На Украине второй день подряд сообщают о взрывах по всей стране Фото: REUTERS

После массированных высокоточных ударов по объектам инфраструктуры Украины второй день подряд власти Незалежной объявляют воздушную тревогу. Украинские журналисты сообщают о взрывах сразу в нескольких регионах. Что происходит в Киеве и других городах страны 11 октября 2022 читайте в обзоре KP.RU.

Где объявлена Воздушная тревога на Украине 11 октября 2022 года

Звуки воздушной тревоги слышны в Киеве и Киевской области, а также сразу в нескольких других регионах. В их числе называются Одесская, Днепропетровская, Черниговская, Винницкая и Сумская области.

Что известно о взрывах на Украине 11 октября 2022 года

Данные о взрывах в украинских регионах подаются местными властями скупо, с небольшим количеством фактов. Так, председатель региональной администрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. Руководство предприятия уточнило, что энергетическое оборудование теплоэлектростанции повреждено.

Сведения о других взрывах на Украине 11 октября 2022 года еще более скромны. Согласно данным местных журналистов, громкие хлопки слышны в Киевской и Одесской областях, Виннице, Кривом Роге и Ровно.

Правда ли, что Киев остался без света 11 октября 2022 года

Украинские энергетики предупредили население Киева о частичном отключении электроэнергии. Оно будет осуществляться дважды в сутки. Как следует из представленных данных, в общей сложности в день киевляне проведут без света восемь часов: с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 00:00. На сколько дней введен такой график, не уточняется.

Когда Казахстан эвакуирует посольство в Киеве

Планы по эвакуации сотрудников посольства Казахстана в Киеве озвучил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) республики Айбек Смадияров во вторник, 11 октября 2022 года.

Точные сроки проведения мероприятия и место, куда перевезут персонал диппредставительства пока неизвестны.

"Этот вопрос в ближайшие дни будет решен, уточил Смадияров. - Эвакуация, скорее всего, будет полная".

Новости о последних событиях на Украине 11 октября 2022 года читайте в сюжете на сайте KP.RU.