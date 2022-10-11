Кредит: Антон Кузнецов/ТАСС

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента России В.В. Путина и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности – к безопасности государства.

Проведение Олимпиады соответствует целям и задачам национального проекта «Образование», основная цель которого – обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе с использованием таких механизмов, как проведение олимпиад.

Олимпиада проводится с 2021 года. В этом году отборочном этапе приняли участие почти 40 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС. В финал вышло около 500 человек, более 100 из них – иностранные студенты.

Кредит: Антон Кузнецов/ТАСС

«В финал вышло около 500 человек. Участники прибыли в «Сириус». Это около 100 студентов из стран СНГ и БРИКС – ЮАР, Бразилии, Индии, а также студенты и школьники из самых разных регионов России, в том числе Крыма и Севастополя. Сегодня для них стартуют мероприятия программы финала — это практикумы, мастер-классы, панельные дискуссии, а также встречи с приглашенными экспертами и потенциальными работодателями. Международный статус, широкий географический охват и высокая конкуренция на пути к финалу уже сейчас свидетельствуют о том, что Россия задает тренды в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи. Впереди ребятам предстоит показать, что они отлично разбираются в вопросах экономики, права, обществознании, международных отношений, математики, информатики и информационной безопасности», - отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко.

«В современном мире все меняется очень быстро. Финансовая сфера – не исключение. Появляются новые возможности, а вместе с ними и новые риски и вызовы. Отвечать на них предстоит сегодняшней молодежи. Новые технологии, запросы, высокая конкуренция требуют от современного человека непрерывного развития.

Поэтому тематика безопасности – одно из ключевых направлений в просветительской работе Минфина. И для обеспечения должного уровня финансовой безопасности нам необходимо развивать общую финансовую культуру. Поэтому основам финансовой грамотности и безопасному финансовому поведению необходимо обучать на всех этапах современного образования», - обозначил Министр финансов РФ Антон Германович Силуанов.

Кредит: Антон Кузнецов/ТАСС

В рамках финального этапа молодые люди смогут пообщаться с экспертами в области финансов и финансовой безопасности, провести встречи с потенциальными работодателями, принять участие в круглых столах, дебатах, семинарах, практикумах, спортивных мероприятиях, мастер-классах, и т.д.

Также командам школьников и студентов предстоит проектная работа с помощью обучающей системы «Графус». Для них подготовлена имитация реального финансового расследования, которое проводится совместно с экспертами Росфинмониторинга.

«Финансы — это огромная составляющая нашей жизни. И от того, что мы знаем о ней, как мы умеем распоряжаться своими деньгами, кому мы можем доверять и кого опасаться, будет зависеть не только финансовое благополучие нас или наших семей, но и всей страны в целом.

II Международная олимпиада по финансовой безопасности – это очень значимое событие. Мы с радостью отмечаем, что школы и вузы заинтересованы в изучении сферы финансовой грамотности и финансовой безопасности. Растет число участников соревнований, более 3 миллионов школьников и студентов из 12 стран ЕАГ, СНГ и БРИКС уже присоединились к олимпиадному движению», – добавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Анатольевич Чиханчин.

Кредит: Антон Кузнецов/ТАСС

Председатель Совета федеральной территории и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Владимировна Шмелева отметила важность формирования комплексного видения финансовой безопасности и безопасности в целом, которое необходимо для того, чтобы отвечать на большие вызовы. Также высоко оценила инициативу Росфинмониторинга по созданию и организации Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Победители и призёры Олимпиады смогут получить особые права при приеме на обучение в вузах МСИ - Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ, в который входят 25 университетов из России и 20 стран Евразийской группы (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Таджикистан и др.) и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях.