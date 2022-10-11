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Звезды11 октября 2022 9:12

Акция в поддержку сбежавшей из России Аллы Пугачевой обернулась скандалом

На Красной площади появилось послание Алле Пугачевой
Елена ПЕТРОВА
Видела ли сама Пугачева посвященные ей ролики, неизвестно

Видела ли сама Пугачева посвященные ей ролики, неизвестно

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

За тем, как неизвестные посылают "приветы" Алле Пугачевой, публика следит уже несколько месяцев. То и дело на фасаде Останкино появляются саркастичные надписи - мол, где потеряла мужа-иноагента и зачем вообще приезжала в Россию.

Однако, на этот раз, если верить сообщениям в соцсетях, послание Примадонне засветилось в небе над Красной площадью. Фанаты Пугачевой устроили акцию в ее поддержку, написав "Алла. Ты лучшая. Мы тебя любим". Якобы этот перфоманс состоялся 10 октября в самом центре Москвы.

Надпись в небе многие сочли банальным фотошопом. Фото: стоп-кадр видео в соцсетях.

Надпись в небе многие сочли банальным фотошопом. Фото: стоп-кадр видео в соцсетях.

Впрочем, в реальность происходящего поверили далеко не все. Ролики с восхвалением Аллы Борисовны, появившиеся в фанатских группах в соцсетях, многие приняли за банальный фотошоп. Мол, если бы крупная надпись действительно зажглась в небе, москвичи и гости столицы, гуляющие на Красной площади, по крайне мере, остановились и подняли головы, а на кадрах видео все они продолжают безучастно идти мимо.

Кроме того, такое несвоевременное видео возмутило пользователей соцсетей. "Лучшие не убегают, они остаются с народом!", "Достали уже с этой Аллой! Сама же и проплатила себе рекламу, не может без пиара", "Уехала и уехала давно пора бы уже ее забыть", "Какое беспредельное самолюбование", "Разве Пугачеву надо поддерживать? Неужели других проблем нет?", "Звезды - это герои, которые Родину защищают. А она просто певица", "Слишком много внимания человеку, который однажды в СССР спел про художника", - пишут люди.

Видела ли сама Пугачева посвященные ей ролики, неизвестно. Вот уже три недели артистка находится в Израиле, куда экстренно сбежала с детьми после просьбы признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Накануне Алла Борисовна впервые подтвердила свой отъезд, заявив, что счастлива на святой земле и молится за всех.

Между тем, в России осталась и продолжает выступать Кристина Орбакайте. Ходили слухи, что дочь Примадонны отбыла в США к семье, однако совершенно неожиданно она "нашлась" на концерте в Крыму. А вот внук Пугачевой Никита Пресняков, похоже, действительно улетел в Штаты с началом частичной мобилизации: на ближайших спектаклях в Московском Губернском театре его заменит артист из второго состава.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАлла Пугачева: досье KP.RU