Акция в поддержку сбежавшей из России Аллы Пугачевой обернулась скандалом

Видела ли сама Пугачева посвященные ей ролики, неизвестно Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

За тем, как неизвестные посылают "приветы" Алле Пугачевой, публика следит уже несколько месяцев. То и дело на фасаде Останкино появляются саркастичные надписи - мол, где потеряла мужа-иноагента и зачем вообще приезжала в Россию.

Однако, на этот раз, если верить сообщениям в соцсетях, послание Примадонне засветилось в небе над Красной площадью. Фанаты Пугачевой устроили акцию в ее поддержку, написав "Алла. Ты лучшая. Мы тебя любим". Якобы этот перфоманс состоялся 10 октября в самом центре Москвы.

Надпись в небе многие сочли банальным фотошопом. Фото: стоп-кадр видео в соцсетях.

Впрочем, в реальность происходящего поверили далеко не все. Ролики с восхвалением Аллы Борисовны, появившиеся в фанатских группах в соцсетях, многие приняли за банальный фотошоп. Мол, если бы крупная надпись действительно зажглась в небе, москвичи и гости столицы, гуляющие на Красной площади, по крайне мере, остановились и подняли головы, а на кадрах видео все они продолжают безучастно идти мимо.

Кроме того, такое несвоевременное видео возмутило пользователей соцсетей. "Лучшие не убегают, они остаются с народом!", "Достали уже с этой Аллой! Сама же и проплатила себе рекламу, не может без пиара", "Уехала и уехала давно пора бы уже ее забыть", "Какое беспредельное самолюбование", "Разве Пугачеву надо поддерживать? Неужели других проблем нет?", "Звезды - это герои, которые Родину защищают. А она просто певица", "Слишком много внимания человеку, который однажды в СССР спел про художника", - пишут люди.

Видела ли сама Пугачева посвященные ей ролики, неизвестно. Вот уже три недели артистка находится в Израиле, куда экстренно сбежала с детьми после просьбы признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Накануне Алла Борисовна впервые подтвердила свой отъезд, заявив, что счастлива на святой земле и молится за всех.

Между тем, в России осталась и продолжает выступать Кристина Орбакайте. Ходили слухи, что дочь Примадонны отбыла в США к семье, однако совершенно неожиданно она "нашлась" на концерте в Крыму. А вот внук Пугачевой Никита Пресняков, похоже, действительно улетел в Штаты с началом частичной мобилизации: на ближайших спектаклях в Московском Губернском театре его заменит артист из второго состава.