Во Франции закончился бензин, но виновата не Россия: что происходит в стране из-за забастовок на нефтезаводах

Протесты начались 10 дней назад по инициативе профсоюзов рабочих Фото: REUTERS

Западные политики привыкли обвинять во всех проблемах с энергетикой Москву. То мы занимаемся «газовым шантажом», то якобы задираем цены. Но вот теперь Франция столкнулась с жестким дефицитом бензина, но — странное дело! — виновата в нем никак не Россия.

Как передает Международное французское радио, почти на трети АЗС страны перебои с автомобильным топливом начались еще в конце прошлой неделе, и ситуация до сих пор остается напряженной. Виной всему забастовки на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих компаниям «TotalEnergies» и «ExxonMobil».

Протесты начались 10 дней назад по инициативе профсоюзов рабочих. Сотрудники требуют повышения заработной платы, которая тает на глазах из-за инфляции, происходящей к тому же «на фоне сверхприбылей нефтяных компаний». Бастующие также пытались изменить политику найма на работу, но их удалось убедить сохранить лишь требование увеличения зарплат на 10%, из которых 7% — на покрытие инфляции, а 3% — доля от доходов нефтяных гигантов.

В «TotalEnergies» утверждают, что уже поднимали в этом году оклад на 3,5% и отказываются идти навстречу рабочим. А президент европейского подразделения «TotalEnergies», отвечающий за нефтепереработку, Жан-Марк Дюран назвал действия бастующих «шантажом всех французов».

- Среди сотрудников существует огромное разочарование отношением руководства группы. Мы только просим учесть инфляцию и справедливую компенсацию за приложенные усилия, ведь наша компания получит 20 миллиардов евро прибыли , - заявил Фабьен Крос, представляющий профсоюз, газете «Ле Монд».

Как передает "Рейтер", власти уже решили распечатать свои стратегические запасы, чтобы обеспечить топливом производителей сельхозпродукции, ведь если не обеспечить технику дизелем в ближайшее время, то существует риск потерять урожай сахарного тростника.

На фоне всех этих новостей автолюбители ринулись заполнять свои топливные баки, чтобы не остаться в неподходящий момент совсем без бензина. В результате на АЗС образовались многокилометровые очереди. Когда все это закончится не ясно, однако власти уже пытаются усадить протестующих и компании за стол переговоров. Обсуждаются даже силовые методы окончания забастовки.